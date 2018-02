Daimler-deal van Geely zorgt voor grote onrust

Niet iedereen is blij met de zetten van Shufu.

Geely is haar portfolio flink aan het uitbreiden. Nadat het jaren geleden Volvo onder de vleugels nam, volgde halverwege vorig jaar Lotus en nog recentelijker zelfs een kleine 10 procent van Daimler. Aangezien de deal afgelopen week pas laat werd onthuld, kregen de gedupeerden een geforceerd weekendje om het te laten bezinken. Nu dat gebeurd is, blijkt dat een aantal grote namen niet zo staan te springen om het nieuws.

Met name Duitsland zelf ziet de deal als een verrassende zet voor Daimler. Tot op heden verkocht de Duitse autofabrikant namelijk niet meer dan 3 tot 5 procent van haar aandelen tegelijk. Hoewel Duitsland in eerste instantie zei niet te willen oordelen over de zakendeal tussen Daimler en Geely, heeft de minister van Economische Zaken inmiddels tegenover de Stuttgarter Zeitung laten weten dat alle investeerders, buitenlands of niet, zich aan de marktregels hebben te houden. Volgens de minister moet de openheid van Duitsland niet worden gebruikt als middel voor de industriële of politieke belangen van een ander land.

Naast het feit dat de deal van Daimler het moederland in shock heeft gebracht, begint het ook aardig te rommelen in de tenten van het Geely-circus.

Zo werd gisteren bekend dat AB Volvo, het onderdeel van de Volvo Group dat verantwoordelijk is voor vrachtwagens en bussen, de CEO van Volvo Cars uit het bestuur heeft geknikkerd. Hoewel Hakan Samuelsson al sinds 2016 bestuurslid was bij AB Volvo, ziet de vrachtwagenbouwer na recente ontwikkelingen geen andere keuze.

“The reason that Hakan Samuelsson is not proposed for re-election is the announcement that Geely Group has become the largest shareholder of the German vehicle manufacturer Daimler, one of the Volvo Group’s major competitors”

Dit is echter niet alles. Geely verdubbelde haar aandelen in AB Volvo recentelijk, door het gedeelte van een andere investeerder op geniepige wijze over te nemen. Investeerder Cevian Capital verkocht haar aandelen in januari aan Nomura International en Barclays Capital Securities, die de aandelen vervolgens direct weer doorverkochten aan Geely. Hiermee kwam het totaal van de Chinese autofabrikant tot 15,6 procent.

