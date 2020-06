Lijstje: deze pittige auto’s staan recent op NL kenteken

We zitten dan wel in de coronacrisis. Er krijgen nog steeds leuke auto’s een vers NL kenteken.

Het Nederlandse belastingklimaat maakt het niet bijzonder aantrekkelijk om een mooie, dure auto te registeren. Gelukkig zijn er nog genoeg vermogenden in Nederland die netjes aftikken voor zo’n gele plaat. Het ligt er ook maar net aan in hoeverre de staat er beter van wordt. Een oudere auto heeft een veel lagere rest BPM dan een nieuwe sportwagen.

In dit artikel werpen we een blik op peperdure auto’s die recent van een Nederlands kenteken zijn voorzien. Want soms moet je gewoon even stilstaan bij het moois dat onze wegen komt verblijden. De auto’s werden gespot op Autojunk, waarvoor dank!

Ferrari F50 – H-516-HR

Ja hallo hé. Dit is dan ook meteen de allerdikste. Van de F40 staan er meerdere op NL kenteken, maar dit voorlopig de enige F50 van ons land. De bijzondere F50 uit 1997 staat sinds februari op gele platen.

Dodge Charger SRT Hellcat – H-965-GP

Natuurlijk verdien je met een SRT Hellcat op verse gele platen een plekje in dit artikel. Dit is nota bene de auto van Autoblog-lezer @v8jan (toepasselijke username!). 717 pk in een sedan is een uniek recept en -mede door de hoge BPM- extreem zeldzaam om in Nederland tegen te komen.

Porsche 992 Turbo S – H-947-S

Hij sprint bijna net zo snel naar de honderd als een Bugatti Veyron. Alleen kost de nieuwe Porsche 992 Turbo S met 650 pk geen miljoenen. Met een prijskaartje van meer dan 300.000 euro voor dit exemplaar op NL kenteken is het alsnog een auto van de buitencategorie.

Ferrari 488 Pista Piloti – H-215-TF

Ook heel exclusief, al moet je even twee keer kijken. Dit is namelijk de extra zeldzame Pisa Piloti. Alleen als Ferrari-coureur kom in je in aanmerking voor zo’n gelimiteerde 488. Voor zover bekend is dit de enige Pista Piloti op NL kenteken. Van de veel minder zeldzame 488 Pista zijn al wel meerdere exemplaren geregistreerd.

ABT RS6-R Avant C8 – H-392-TG

Er staan inmiddels meerdere exemplaren van de ABT RS6-R op gele platen. Dit is een sinistere in het zwart uitgevoerd. Wat een beest van een familiewagen! Van enige vorm van subtiliteit valt niet te spreken.

BMW X5 M Competition – H-192-RS

Dit is toch ook wel een bullebak op wielen. 625 pk uit een 4.4-liter V8 brengt het gevaarte in no-time van A naar B. De prijs van deze auto op NL kenteken ligt op een niet al te misselijke 240.425 euro. Daarvan is 72.785 euro voor de BPM.