Yamaha Tricity, beter dan een Piaggio MP3 ?

Yamaha heeft nu ook een driewieler, de Tricity 300, die je met het autorijbewijs mag rijden.

Of we niet een blokje om wilden met ons autorijbewijs op de nieuwe Yamaha Tricity 300? Ja hoor, dat willen wij wel als de zon toch schijnt!

Motorrijden met het autorijbewijs?

Ja, we hebben onlangs nog uitgebreid uitgelegd wanneer je mag motorrijden met een autorijbewijs. Maar de korte versie: wanneer jij voor 19 januari 2013 je autorijbewijs hebt behaald, DAN mag je ook met een Piaggio MP3, Peugeot Metropolis of nu dus Yamaha Tricity 300 rijden, zonder dat je een motorrijbewijs hebt.

Wat kost dat nou, motorrijden met je autorijbewijs?

Yamaha is normaal geen prijsvechter te noemen. Voor het merk met de gekruisde stemvorken geldt doorgaans eerder: ‘het kost wat, maar dan heb je ook wat!’. De Tricity 300 is echter competitief geprijsd, als je hem met de juiste concurrenten vergelijkt. Kijken we naar het aanbod van de concurrentie dan zien we de Piaggio MP3 die er in 2 formaten is en met drie verschillende motorblokken. De Piaggio MP3 300 HPE is de instapper van Piaggio met een vanafprijs van € 7.829. Wil je echter ruimer zitten en iets meer vermogen dan kom je bij de MP3 350 en die tikt de prijs al weer ruim de 10k over met € 10.449. Wil je de 500 versie van Piaggio, dan kijk je tegen een factuur van ruim 12k aan (de Sport Advanced versie is zelf € 13.279)

Yamaha zet hier een vanafprijs van € 9.399 tegenover. Maar qua formaat wedijvert de Tricity met de duurdere Piaggio’s. Sterker nog, de wielbasis is langer. Dat verklaart voor een groot gedeelte de stabiliteit van de Yamaha. Dat betekent dat iedereen die tot de ‘grote Piaggio’ veroordeeld is vanwege lichaamsbouw ook op deze Yamaha past. Maar de instapversie van Piaggio is toch duidelijk goedkoper? Ja, maar jij wilt vast ook wel eens na 19.00 uur ’s avonds rijden… Concreet: die ‘instap Piaggio’ haalt de 130 km/u met heel veel moeite dus meekomen op de snelweg bij 120/130 km/u is uitdagend. De Tricity 300 gaat dit beter af met zijn motorblok dat afkomstig is van de gekende Yamaha X-Max 300. Ruim boven de 140 km/u is daarmee mogelijk.

Als we het overigens over kosten hebben. Motorrijtuigenbelasting voor een ‘driewieler’ is gelijk aan die van een motorfiets. Reken op circa € 10 per maand. Verzekeringspremies lopen erg uiteen. Niet alle verzekeraars weten wat ze met deze categorie aan moeten. Maar wij vonden premies op basis van 0 schadevrije jaren van circa € 60-75 per maand bij ‘all-risk’ dekking.

Moet je dan nog opties aanvinken?

Ligt er een beetje aan hoe je de Tricity wil gaan gebruiken. Ga je met een passagier rijden, dan pak je natuurlijk zaken als ruggensteun en wellicht topkoffer. Wil je doorrijden in de winter dan pak je handvatverwarming mee. Natuurlijk is ook een sportdemper leverbaar al zouden we je willen aanraden om die misschien niet te kiezen… Een voordeel bij ‘motorfietsen’ is dat deze originele opties vaak later nog toe te voegen zijn door je dealer. Deze accessoires worden niet tijdens de productie al gemonteerd.

De Tricity wordt overigens standaard geleverd met keyless go. Keuze heb je bij de kleuren uit grijs, grijs of grijs… Dat klinkt saaier dan het is. Het komt neer op Moonwalk Grey (je weet wel die Komo vuilniszakken grijs kleur die je op MINI’s ziet). De tweede kleur is mat grijs tegen zwart aan (gunmetal grey noemt Yamaha dat) en de derde is tech kamo, dat is een mat groene kleur. Ok, er mag nog wel iets meer kleur in de range bij een volgend modeljaar.

Maar hoe rijdt dat die Tricity?

Niet als een motorfiets, maar net zo goed of beter als een vergelijkbare motorscooter. Zo, knuppel in het hoenderhok. Want een motorscooter rijdt nu eenmaal anders dan een motorfiets. En met motorscooter bedoelen we dan ook minimaal een motorscooter van het type Piaggio Beverly, Honda Forza, BMW C400, Yamaha X-Max. Want dat is de categorie die ook geschikt is voor uitgebreid snelweggebruik door groter formaat banden en langere wielbasis. Een Vespa GTS 300 is een heel ander verhaal. Daarmee op de snelweg is als met een Smart Fortwo de snelweg op. Het kan prima, maar je moet vooral van het stuur afblijven.

De twee voorwielen van de Tricity maken gebruik van dezelfde techniek als de Yamaha Niken. Alleen is de spoorbreedte van de Niken smaller en is dat model niet ontwikkeld voor autorijbewijs-bezitters. Het is je vergeven dat je ervan uit gaat dat de Piaggio en de Yamaha gebaseerd zijn op dezelfde techniek. Dat is niet zo.

Het zijn twee verschillende benaderingen om aan dezelfde regels te voldoen. Yamaha focust in tegenstelling tot Piaggio op het ‘ackermann principe’ dat we natuurlijk (zouden moeten ;-) ) kennen van de vierwielers. Kort gezegd houdt dit in dat beide wielen een denkbeeldige cirkel rijden van verschillende grootte, maar met hetzelfde middelpunt. De wielen staan dus niet perfect parallel aan elkaar wanneer je een bocht maakt. Voor een auto heel logisch. Als jij bijvoorbeeld linksaf slaat met de auto dan staat jouw linker voorwiel meer ingedraaid dan jouw rechter voorwiel.

In de praktijk: de Yamaha Tricity stuurt ondanks zijn behoorlijke wielbasis heerlijk direct in. Als je net van een motorscooter afstapt of van een motorfiets dan is dat heerlijk. Als je nu op een Piaggio MP3 rijdt dan kijk je op van hoeveel soepeler dit aanvoelt. Waar je bij een MP3 spreekt van: bijna gelijk aan een motorscooter. Kan je bij de Tricity echt zeggen: gelijk aan een motorscooter maar met de wetenschap dat je voorwiel NIET zal wegglijden. Door de extra zekerheid die het concept biedt.

Yamaha Tricity 300 op 6 belangrijke hoofdpunten

Bagageruimte -> Geen bergvakjes in het dashboard wel ruimte voor 2 integraalhelmen onder het zadel Verplichte voetrempedaal -> Ja ook de Yamaha heeft deze. Simpelweg omdat het verplicht is. Maar deze scharniert mooi aan de zijkant tegen de middentunnel, dus hij zit niet in de weg zoals bij de concurrentie. Je gebruikt hem ook bij de Tricity zelden tot nooit (lees: nooit!). Onderhoud -> Iedereen met een Piaggio MP3 zal weten: onderhoud doe je bij een Piaggio MP3 dealer, want de MP3 heeft nogal wat specifieke aandacht nodig. De rijbeleving is zeer afhankelijk van het onderhoud. Yamaha heeft zich tot doel gesteld om dit bij de Tricity beter aan te pakken met een scooter die onderhoudsarmer is. De praktijk zal dat uitwijzen natuurlijk Voeten aan de grond voor het stoplicht? -> De Yamaha heeft zoals ze het noemen: standing assist. Dus de scooter staat je toe om voor het stoplicht je voeten op de treeplank te houden. Gevaarlijk om de stoep af te duwen? -> De Tricity blokkeert niet zoals de Piaggio de volledige voorophanging. De MP3 schakelt bij ‘locken’ van de voorwielen de vering uit. Als je die dus van de stoep duwt met geblokkeerde velgen en 1 voorwiel gaat eerst… Dan kantelt dus de hele scooter mee, zo zijn al wat MP3 schades ontstaan. De Tricity houdt daarentegen bij ‘standing assist’ functie wel de mogelijkheid om oneffenheden op te vangen. Veiliger dus! Parkeerrem? -> Ja de Tricity heeft ook een parkeerrem die je aan kunt trekken omdat de scooter anders geparkeerd in de geblokkeerde stand zou kunnen wegrollen.

Voetrempedaal: Vooral heel irritant als hij wel in de weg zit, hier niet het geval!

Voor het autorijbewijs, liever een Yamaha Tricity 300 dan een Piaggio MP3?

Op heel veel fronten wel! Laten we het ook de ‘wet van de remmende voorsprong’ noemen. Het Piaggio MP3 concept is al ruim 15 jaar oud. Dus als je nu kunt beginnen met een wit vel papier en de ervaringen van de MP3 meeneemt, dan maak je andere (betere?) keuzes. Of de Yamaha er daadwerkelijk in geslaagd is om het ‘pakket’ onderhoudsarmer te maken dan bij de MP3, dat zal de tijd leren. Maar er zijn een aantal zaken waarop de Yamaha er positief uitspringt wanneer je hem vergelijkt met zijn concurrent uit Pontedera. Over smaak valt niet te twisten, maar Yamaha heeft de lat in ieder geval hoger gelegd als het om rijcomfort en stuurgedrag gaat. De nieuwe Yamaha Tricity voor het autorijbewijs staat vanaf juli bij de Yamaha motordealers.

fotocredit: Maurice van Oosten.