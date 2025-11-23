Lijstje: deze coureurs verdienden een échte sportauto

Voor deze coureurs werd er meer uit gehaald dan slechts marketing op een saaie auto: dit zijn de sportieve auto’s die naar een coureur vernoemd zijn.

Als logisch vervolg op de lijst van vrij alledaagse auto’s die toch een coureur eren is hier deel twee. Belofte maakt schuld, zeggen ze dan. Vandaar dat we nogmaals in de wereld van naar coureurs vernoemde auto’s duiken maar dit keer ons richten op auto’s die niet alledaags zijn.

Deze coureurs kregen een échte sportauto

Het mooiste is namelijk dat een speciale auto vernoemd naar een coureur ook iets van het succes van deze coureur integreert. Het voelt toch wat meer op zijn plek als dat een snelle auto is, of in ieder geval eentje die lijkt op de auto waarmee de successen behaald zijn. Er is in ieder geval genoeg te kiezen. We hebben als spelregel gebruikt dat het moet gaan om een model- of editienaam, want merken die naar een coureur zijn vernoemd zijn er genoeg (en zijn te overduidelijk). Laten we er maar gelijk mee beginnen.

Bugatti Veyron en Chiron

In de oude dagen hadden Bugatti’s een typenummer, je kent waarschijnlijk de Type 35 of Type 57 nog wel. Zo simpel kan het zijn. Toen VAG de tent overnam werd er gekeken naar de mensen die (onder meer) Bugatti succesvol maakte als sportautomerk. Dat zijn de coureurs die in de oude dagen met de Bugatti’s reden. Zoals Pierre Veyron en Louis Chiron, respectievelijk Franse en Monegaskische coureurs die op de 24 uur van Le Mans en Formule 1 successen wisten behalen. Vandaar dat de eerste VAG-Bugatti Veyron genoemd werd en zijn opvolger Chiron. En nee, Tourbillon is geen coureur, dat is een horloge-onderdeel.

BMW M3 Johnny Cecotto Edition (E30)

Zoals je waarschijnlijk weet is de BMW M3 ontstaan vanuit de autosport. BMW had vanwege homologatieregels een auto nodig die in de showrooms kwam te staan om de raceauto te kwalificeren voor de DTM. Uiteraard zorgde dat ook voor successen voor de M3 in de autosport. Het zorgde ervoor dat BMW met meerdere edities van de M3 en M5 kwam die naar een coureur zijn vernoemd. Wij lichten de Johnny Cecotto Edition uit, vernoemd naar een Venezolaanse motor- en autocoureur, maar je had ook de Roberto Ravaglia- en Joachim Winkelhock-edities. Deze edities zijn allemaal vrij zeldzaam. Alhoewel de veranderingen niet meteen overduidelijk zijn, werd aan elk van de coureurs gevraagd wat zij zouden doen om de straatauto meer naar hun hand te zetten. Zo is elke Cecotto Edition voorzien van two-tone velgen, een andere voorbumper en een achterruit van lichter glas. Er zijn 480 exemplaren van de M3 Cecotto Edition gebouwd.

Ferrari 599 GTB 60F1 Alonso Final Edition

Fernando Alonso kan je kennen als tweevoudig wereldkampioen voor Renault, maar ook als één van de oudste huidige F1-coureurs die met zijn 44 jaar nog steeds dienst doet voor Aston Martin in de sport. Samen met dat merk kwam dan ook de Valiant, een door hem aangepaste Aston Martin Valour. Voor zijn vorige team Alpine kwam er een A110S Alonso Edition, die had hier kunnen staan. Nog veel leuker was de auto die kwam ter ere van Alonso’s tijd bij Ferrari. Die laatste pakte namelijk hun allereerste F1-winst ooit in 1951, en Alonso wist in 2011 hetzelfde te doen met Ferrari. Vandaar dat een 599 GTB Fiorano werd uitgedost als ’60F1 Fernando Alonso’-editie. De naar de Spanjaard vernoemde GTB werd voorzien van een witte livery vergelijkbaar met F1-auto’s van Ferrari en de tekst ‘Scuderia Ferrari’ prominent op de flying buttresses geschreven. Slechts 40 exemplaren werden gebouwd.

Gordon Murray Automotive T.50s Niki Lauda

Er mag dan geen directe associatie zijn tussen Gordon Murray Automotive en Niki Lauda, daar die laatste overleed in 2019 voordat GMA überhaupt met de T.50 kwam. Maar als -onder meer- McLaren-coureur heeft Niki Lauda zeker te maken gehad met Gordon Murray als F1-ingenieur. Vandaar dat Murray een heftige circuit-variant van de GMA T.50 vernoemde naar Lauda. De T.50s mag niet de straat op, maar krijgt wel de heftigste aerodynamica mee die je kan krijgen van GMA. Deze is nóg lichter dan de standaard T.50 en weegt minder dan 900 kg, terwijl de motor opgevoerd werd naar 772 pk. Razendsnel over een circuit vliegen: terecht dat je zo’n auto naar een coureur als Niki Lauda vernoemt.

McLaren Senna

En over coureurs die veel betekend hebben voor McLaren gesproken: de Automotive-branche van de Britten durfde het aan om hun extreme circuitauto te vernoemen naar Ayrton Senna. Het magische getal van de Senna was 800, want dat was het vermogen en de neerwaartse druk in kilogram die de auto genereert door al het spoilerwerk. Ook de Senna was net als zijn naamgever bedoeld om het snelste te zijn wat je gaat vinden op een circuit, met als verschil dat er op deze een kenteken mag. De McLaren Senna was het begin van een reeks hypercars van McLaren zoals de Elva en Speedtail. Van de Senna werden 500 exemplaren gebouwd, maar extreem waardevast willen ze helaas niet perse zijn.

Mercedes-McLaren SLR Stirling Moss

McLaren kwam ook nog terug in het bouwen van een ultieme samenwerking tussen Mercedes en het Britse merk, wat natuurlijk kwam door hun samenwerking in de F1. De SLR was uiteraard een coupé of roadster, maar er kwam een derde variant. De naam SLR is bekend van de 300 SLR, de welbekende raceauto van Das Haus uit de jaren ’50. Het koetswerk werd in tegenstelling tot de coupé en cabrio een moderne inslag op het idee van de 300 SLR, wat ook betekende dat de speciale variant geen dak en voorruit kreeg. Het is een genre wat eigenlijk pas recent door vele andere fabrikanten gekopieerd werd, zoals de Ferrari SP Monza en Aston Martin V12 Speedster. Maar de auto die het daarvoor al deed? De SLR vernoemd naar één van de meest toonaangevende coureurs van die auto. Stirling Moss. Om een SLR Stirling Moss te bemachtigen moest je al een standaard SLR hebben en dan nog ging het maar om 75 exemplaren. Ze zijn dus erg zeldzaam.

Mitsubishi Lancer Evolution VI Tommi Mäkinen Edition

Een iets klassieker voorbeeld van een auto die naar een coureur is vernoemd als speciale editie vinden we bij Mitsubishi. In de jaren ’90 was dat merk zeer succesvol in de rallysport. Daar zijn meerdere mensen verantwoordelijk voor, maar van 1996 tot en met 1999 was het de Finse coureur Tommi Mäkinen die met Mitsubishi de coureurstitels op zijn naam schreef. Om dat te vieren werd er een speciale editie uitgebracht van de Mitsubishi Lancer Evolution VI, de straatversie van de rallyauto waarmee Mäkinen in 1999 de titel op zijn naam schreef. De Tommi Mäkinen Edition of TME had een andere voorbumper dan de reguliere Evo VI en als je hem in het rood bestelde kwam de speciale striping het beste uit de verf, die was namelijk geïnspireerd op de rode rally-kleurstelling van de Mäkinen-rallyauto. Van deze speciale Evo VI zijn er 4.092 gebouwd.

Pagani Zonda 760LH

De enige auto in deze lijst van speciale auto’s naar een coureur vernoemd waar de coureur eigenlijk niks te maken heeft met de bestelling van de auto. Lewis Hamilton, waar de Zonda 760LH zijn afkorting aan dankt, bestelde deze auto als onderdeel van zijn ooit significante supercarcollectie. Dat betekende dat hij een Pagani uit de ultieme serie rondom de Zonda mocht samenstellen, een ‘760’. Daarin levert de 7.3 liter grote AMG V12 een heuse 760 pk. Uiteraard gaat een 760 om meer dan de motor en telt het uiterlijke vertoon ook mee, waarvoor gezorgd is middels paarse lak en een grote spoiler. Dit is de enige Zonda ter wereld die er precies zo uit ziet en Lewis heeft ‘m inmiddels niet meer. De 760LH was relatief recent nog betrokken bij een serieus ongeval, maar voor zover bekend is de schade weer opgelapt.

Subaru Impreza WRX STi RB320

De ‘RB’ in Impreza RB320 staat helaas niet voor Red Bull, maar wel voor een eerbetoon aan een coureur. In dit geval Richard Burns. Deze Britse rallyrijder was in eerste instantie al tweede viool bij Mitsubishi in 1998, wat de reeds genoemde Tommi Mäkinen dan weer hielp met het bemachtigen van de titel. Na Mitsubishi helpen stapte Burns over naar Subaru in 1999. Inspanningen met de Impreza WRX STi ‘GC’ leverden al de RB5-editie op in het VK, met de initialen van Burns. Het succes kwam met de toen hagelnieuwe Impreza GD (die met die ronde koplampen), daarmee behaalde Burns in 2001 zijn eerste en enige WRC-titel. Er zat wellicht nog veel meer in het vat voor de Britse coureur. Dat hebben nooit mogen meemaken omdat hij in 2005 overleed aan een hersentumor, op 34-jarige leeftijd. Subaru ontwikkelde de Impreza WRX STi RB320 in 2006 als eerbetoon aan Burns. Deze kreeg 320 pk middels het Prodrive Performance Pack en de jongens van Prodrive upgradeden ook de vering en het onderstel. Alle 320 exemplaren waren voor het VK bedoeld en alle winst ging naar de RB Foundation die in Burns’ naam was opgezet.

Toyota GR Yaris Kalle Rovanperä

De laatste naar een coureur vernoemde auto van vandaag vinden we wederom in de rallysport. We hebben het gevoel dat de moderne WRC een beetje een ondergeschoven kindje is vergeleken met de jaren ’80 tot en met jaren ’00. Toch doen ook de coureurs van heden ten dage nog steeds hun stinkende best en laten we wel wezen: zonder homologatieregels had Toyota de GR Yaris waarschijnlijk niet gebouwd. Toyota wist met hun opgevoerde Yaris tussen 2018 en nu zes keer de WRC-titel op naam te schrijven en vijf keer ging een Toyota-coureur ermee aan de haal. Dus bedankte Toyota hun coureurs middels twee aangepaste Yarissen: de Sébastien Ogier- en Kalle Rovanperä-edities. Qua hoe in het oog springend de editie is, lijkt de Rovanperä-editie ter ere van de Finse coureur die twee keer de titel won, de leukste. Deze krijgt namelijk een livery die erg lijkt op de Yaris die voor de WRC gebruikt wordt. Van zowel de Ogier- als Rovanperä-editie zijn er maar 100.

BONUS: BMW M4 CS VR46 (G82)

Er zijn dus auto’s waar de naam van een coureur voor een speciale editie gewoon als eerbetoon is. Lauda heeft helaas nooit in een GMA T.50 kunnen rijden, bijvoorbeeld. Maar er is sinds recent zelfs een speciale editie ter ere van een coureur die bekend is van iets anders dan autoracen. BMW onthulde namelijk dit jaar de M4 CS ‘VR46’. Een afkorting die weinig introductie nodig heeft: dit staat uiteraard voor Valentino Rossi die met nummer 46 misschien wel de meest succesvolle carrière in de MotoGP aller tijden heeft gemaakt. Maar nu hij daar een punt achter heeft gezet, is Rossi te vinden in de WEC met een BMW M4 GT3. Zodoende vond BMW het tijd voor een editie ter ere van The Doctor. Deze speciale M4 CS werd onthuld op Rossi’s 46ste verjaardag, en worden gekenmerkt door een kleurstelling met blauw en felgroen die past bij de Yamaha-teamkleuren waar Rossi jarenlang mee heeft gereden. BMW bouwt 46 stuks in Marina Bay Blue en 46 stuks in Frozen Tanzanite Blue, om in totaal op 92 stuks uit te komen.