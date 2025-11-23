800+ pk in een S-Klasse: de ultieme sleeper is deze AMG van Janiek #MijnAuto

In deze video rijden Martijn en Janiek in een Mercedes-AMG S63, een auto die voor Janiek letterlijk een droom is die uitkomt.

De S63 is uitgerust met de bekende 4.0 V8 biturbo, standaard goed voor 612 pk en 900 Nm, maar deze specifieke auto is flink onder handen genomen. Dankzij downpipes, stage 2-tuning en aanpassingen aan de CPC-module schopt hij het tot maar liefst 800+ pk en meer dan 1.100 Nm koppel.

