Little Rocket Man heeft de nodige parkeerboetes openstaan

Kunt u het even overmaken?

Je hoort en leest het al weken in het nieuws: de spanningen tussen de VS en Noord-Korea. Men lijkt echter het belangrijkste nieuws te vergeten. Namelijk het feit dat Kim Jong-un, sinds kort ook bekend onder de naam Little Rocket Man, de nodige parkeerboetes heeft openstaan in New York City. Nieuwsnetwerk NBC heeft een onderzoek gedaan en kwam tot deze schokkende ontdekking.

Noord-Korea heeft op dit moment meer dan 1.300 parkeerboetes openstaan. De oudste parkeerboetes gaan terug tot 1990. NBC heeft uitgerekend dat het Aziatische land zo’n 156.000 dollar verschuldigd is aan de Verenigde Staten. Een Noord-Koreaanse diplomaat, woonachtig in New York, verklaarde tegenover het nieuwsnetwerk dat de cijfers niet kloppen. “Dat is niet waar. Als we een boete hebben, dan wordt er gewoon betaald.”, aldus diplomaat Jong Jo.

Uit het onderzoek van NBC blijkt echter dat er een hoop boetes niet zijn betaald. Noord-Korea is overigens niet het enige land dat het niet zo nauw neemt met de parkeerboetes. Sinds de jaren negentig staat er voor meer dan 16 miljoen dollar aan onbetaalde parkeerboetes open. Dit bedrag is gebaseerd op parkeerboetes van diverse diplomatieke delegaties uit verschillende landen.

Diplomaten die schijt hebben aan verkeersregels tref je overal op deze aardkloot. Ook in Nederland. Vorig jaar en het jaar daarvoor kwamen onder andere Russische en Ghanese diplomaten negatief in het nieuws. De verkeersregels werden massaal aan de laars gelapt en er werd volop misbruik gemaakt van de diplomatieke onschendbaarheid. De cijfers liegen niet: diplomaten zijn keiharde wanbetalers.