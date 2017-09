LOL! Ferrari wordt afgemaakt op Twitter

De Italianen hebben waarschijnlijk een verkeerde pizza gegeten.

Tout F1-minnend Nederland baalt nog stevig van de GP van Singapore die vanmiddag werd verreden. Max Verstappen had een uitstekende uitgangspositie met z’n tweede startplaats en veel nattigheid op de baan. Hij belandde echter in de sandwich tussen de Ferrari’s van Vettel en Raikkonen.

In eerste instantie dachten we dat Raikkonen de grote aanstichter van het kwaad was, maar nadere bestudering van de beelden leert dat Vettel wel érg agressief de andere kant van de baan opzocht om zijn collega’s te blokken. Lang verhaal kort: twee Ferrari’s en Max vielen uit, Lewis Hamilton lacht het laatst door de overwinning te pakken en Daniel Ricciardo rijdt alwéér naar een mooie podiumplaats.

De marketingafdeling van Ferrari heeft echter een hele andere visie op het incident. De Italianen twitterden vlak na de start “VER took #Kimi7 out and then he went to #Seb5 #SingaporeGP”. Wellicht dat de kok de verkeerde paddestoelen over de pizza funghi heeft gestrooid, want Max kon niet zo bar veel aan het incident doen. En ja, we hebben onze oranje bril al afgezet.

Check hieronder hoe men op de tweet van Ferrari reageert, sommige reacties liegen er niet om.

Dank aan @harrie voor de tip!