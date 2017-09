Dit zeggen internationale media over de Ferrari sandwich

Broodje Ferrari, met extra weinig zelfreflectie.

We gokken dat er gisteren vlak na de start van de GP van Singapore wel wat blikjes bier en afstandsbedieningen door Nederlandse, Italiaanse, Finse én Duitse huiskamers zijn gevlogen. Kimi Raikkonen kwam als een raket van z’n plek en manoeuvreerde zich naast Max Verstappen en Sebastian Vettel. Beide Ferrari-coureurs leken lichtjes naar binnen te knijpen waardoor Max in de sandwich zat. Hoe het eindige is bekend: drie auto’s die de strijd moesten staken en ook Fernando Alonso moest door schade opgeven. De beelden check je HIER.

Ferrari wees met het vingertje naar Verstappen en de Italianen kregen op Twitter de volle laag. Hopelijk zijn de emoties een dag na de race iets minder heftig, hoog tijd om eens te kijken wat de internationale pers erover te zeggen heeft.

Auto Motor und Sport

De Duitsers houden zich erg op de vlakte als het om de schuldvraag gaat. De raketstart van Raikkonen zorgde ervoor dat de twee Ferrari’s en de Red Bull naast elkaar reden en dan zit een ongeval in een heel klein hoekje. Wel benadrukt AM und S dat Verstappen met het vingertje naar Vettel wees. Raikkonen kon het ongeval naar eigen zeggen alleen voorkomen met een slechte start en Sebastian Vettel (die normaal z’n mening klaar heeft) hield het op een raceongeval.

Martin Brundle daarentegen denkt dat áls je iemand de schuld moet geven, het Sebastian Vettel is. Het was volgens de Britse ex-coureur niet nodig om zo heftig naar links te sturen en de concurrentie te blokken, ook als Raikkonen daar niet gezeten had. Damon Hill is het met Brundle eens. De sportcommissarissen niet, zij besluiten het te houden op een raceongeval en delen geen straffen uit.

La Gazzetta dello Sport

Na de hilarische twitteroorlog die Ferrari ontketende ben je natuurlijk hartstikke benieuwd wat de belangrijkste sportkrant van Italië over het incident te melden heeft. Wel: het valt mee. Met een oranje bril op zou je kunnen stellen dat La Gazzetta daarmee toegeeft dat het de schuld van Vettel was, maar het is nog te vroeg voor zonnebrillen.

Wel moeten de Italianen kwijt dat Vettel alle recht had om zijn positie te verdedigen na een matige start en dat Verstappen simpelweg klem zat tussen de twee Ferrari’s. Dat Vettel z’n WK-kansen heeft gedecimeerd vindt de sportkrant verschrikkelijk. Begrijpelijk, maar eigen schuld dikke bult.

The Guardian

Deze site/krant heeft een duidelijke visie op wat er gebeurde. Kimi Raikkonen kwam na een raketstart naast Verstappen en Vettel rijden. Vervolgens dook Sebastian naar links om zijn positie te verdedigen en Max kon simpelweg nergens anders heen.

Lewis Hamilton spon er garen bij, want de Brit heeft nu een riante koppositie in de WK-stand te pakken. Volgens LH44 zijn z’n gebeden verhoord. Hij reisde in eerste instantie af naar Singapore om de schade te beperken, maar pakte mooi 25 punten op rivaal Vettel.

ESPN

Ook de redactie van deze site zat voor de buis, hoewel Formule 1 niet echt hun sport is. Autoraces in de regen zijn sowieso niet echt niet echt besteed aan Amerikanen. Vreemd, want het levert vaak juist de mooiste actie op. En soms ook de naarste…

Volgens ESPN kon Verstappen geen kant op en was het min of meer een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Vettel baalde natuurlijk wel als een stekker en hield zich over het incident opvallend op de vlakte. Volgens de Duitser komen er nog genoeg kansen om de ware snelheid van z’n Ferrari te tonen. Vettel lijkt zich niet zoveel zorgen te maken, maar iedereen die de F1 volgt weet dat zijn kansen op het kampioenschap kleiner zijn dan ooit.

Le Figaro

Sacre bleu! Natuurlijk zijn we ook benieuwd hoe de Fransen over het incident denken. Le Figaro zoomt vooral in op de vraag wie precies schuldig was aan de startklapper die de race van drie coureurs beëindigde. Verstappen meende dat Vettel de grote boosdoener was. Bovendien moet iemand die vecht voor het WK niet zulke grote risico’s nemen.

Verder vindt deze site het opmerkelijk dat Vettel in de interviews na de startcrash zo rustig bleef. Meestal heeft de Duitser z’n woordje toch wel klaar. Vettel gaf aan dat hij de beelden nog niet had teruggekeken en daarom niet wist wat er precies gebeurde, laat staan wie schuldig was aan het incident. Raikkonen en Ricciardo (die het ongeluk voor z’n neus zag gebeuren) houden zich eveneens op de vlakte.

La Marca

Deze Spaanse site vindt het uiteraard verschrikkelijk dat uitgerekend Fernando Alonso’s race werd verpest door een crash waar hij verder niks mee te maken had. Verstappen kon nergens heen omdat de twee Ferrari’s hem in de tang zetten. Tot overmaat van ramp werd Alonso getorpedeerd en moest de Spanjaard al vroeg in de race de strijd staken. Voor Vettel zijn de druiven extra zuur, omdat hij z’n kansen op het WK zo goed als verspeeld heeft.

Foto via Twitter