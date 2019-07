Officieel: deze hete Supra gaat in productie!

Er zijn genoeg klanten die warm lopen voor dit model.

Eerder dit jaar, op de Autosalon van Genève, presenteerde Toyota de GR Supra GT4. Toen nog een concept en een test van Toyota op het animo te peilen naar de auto. Toyota GAZOO Racing wilde eerst weten of er wel daadwerkelijk interesse was naar deze racer alvorens ze groen licht gaven voor een productiestart.

De Supra GT4 kwam bijna twee weken geleden voor het eerst echt in actie tijdens de 24u van de Nürburgring. Vandaag heeft Toyota GAZOO Racing bekendgemaakt de knoop eindelijk te hebben doorgehakt. Ja, de GR Supra GT4 gaat in productie! De Japanners laten weten dat er voldoende animo is vanuit de autosport om de raceauto te gaan bouwen.

De ontwikkeling en productie van de GR Supra GT4 zal worden gedaan door Toyota Motorsport GmbH in samenwerking met Ravenol, Pirelli en Akrapovič. De auto voldoet aan de officiële eisen om onder meer mee te doen aan de Super Taikyu Series in Japan, de GT4 European Series, het VLN Endurance kampioenschap op de Nürburgring en de Michelin Pilot Challenge Series in de Verenigde Staten. De Toyota wordt nu al gebruikt in de NASCAR Xfinity Series en doet per 2020 mee aan de Super GT GT500 Class in Japan

De GR Supra GT4 is vanaf volgend jaar te koop. Prijs, beschikbaarheid en de exacte datum van de verkoopstart worden later dit jaar bekendgemaakt.