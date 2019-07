Populariteit importeren van occasions daalt

Dit zeggen de cijfers over het eerste halfjaar van 2019.

Import

Al jaren nemen het aantal geïmporteerde occasions in sterke mate toe. Daar is nu voor het eerst verandering in gekomen. Uit cijfers van de VWE blijkt dat er in het eerste halfjaar van 2019 minder tweedehands auto’s over de grens naar Nederland kwamen. Het gaat tot nu toe om 106.590 occasions, 14.644 minder in in dezelfde periode vorig jaar. In elke maand, behalve februari, lag het aantal geïmporteerde personenauto’s lager dan in 2018. De mogelijke oorzaak ligt bij het feit dat autobedrijven voldoende voorraad hebben en daardoor geen aanvullingen hoeven te doen. Niet alleen personenauto’s werden minder geïmporteerd. Ook de import van bedrijfsauto’s nam met 19,4% af (8.698 lichte bedrijfsauto’s) in het eerste halfjaar.

De top 5 importauto’s is een bekend gezicht. Op één staat de Volkswagen Polo (5.386), gevolgd door de Golf (4.226). Op drie de Renault Captur (2.191), op vier de Ford Fiesta (1.894) en op vijf de Nissan Qashqai (1.620). Nieuw in de top vijf is de Fiesta, die neemt de plaats van de Opel Corsa over.

Terwijl de import van auto’s als de Renault Clio en Volkswagen Passat met bijna 40 procent afnam, is er een toenemende trend in het importeren van hoge auto’s. Er is een duidelijke interesse in het importeren van auto’s als de Peugeot 2008, Opel Mokka X, Mazda CX-5 en Volvo XC90.

Occasionverkoop

De verkoop van occasions voor autobedrijven zat wel in de lift. Autobedrijven verkochten in de eerste helft van 2019 in totaal 609.413 gebruikte personenauto’s. Dat zijn 12.800 occasions meer (+2,1%) dan in dezelfde periode van 2018. Verkopen tussen consumenten namen echter af met 3,8 procent (332.808). Dit heeft tot gevolg dat consumenten gezamenlijk 0,1 procent minder tweedehands auto’s kochten. Mogelijke oorzaken zijn hogere brandstofprijzen en onzekerheid bij consumenten over diesels. Stijgers waren de Volkswagen Polo, Renault Captur, MINI Cooper, Nissan Qashqai en de Toyota Aygo. Auto’s als de Opel Astra, Opel Zafira en Peugeot 206 waren juist totaal niet populair.

Export

Hoewel de import van occasions in het eerste halfjaar is gedaald, nam de export juist toe. Er werden meer dan 150.000 gebruikte personenauto’s geëxporteerd. Dat is een sterke groei van 19,6 procent ten opzichte van vorig jaar. Sterker nog, er zijn niet zoveel auto’s geëxporteerd sinds recordjaar 2012. Ook lichte bedrijfsauto’s gingen met 17,8 procent de deur uit. De belangrijkste exportbestemmingen zijn Polen, Libië, België en Oekraïne.

De stijgende export heeft te maken met veel leaseauto’s die op de markt komen en men niet in Nederland verkocht krijgt. Auto’s als de Peugeot 308 SW, Mitsubishi Outlander (PHEV) en de Volvo V60 plug-in hybride gaan massaal de grens over.