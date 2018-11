Officieel: nieuwe informatie over de Aston Martin DBX

Het real life testprogramma is begonnen.

Nog even en dan kunnen we officieel kennis maken met de Aston Martin DBX, de eerste SUV van het Britse merk. Aston Martin heeft bekendgemaakt gemaakt begonnen te zijn met een intensief testprogramma. Het zal één van de laatste testprogramma’s zijn voor de onthulling van het productiemodel.

Verder laten de Britten weten dat de auto inderdaad als ‘DBX’ op de markt gaat komen. Onderdeel van het nieuwe testprogramma zijn uitdagingen in de echte wereld. De eerste test vond plaats op een rally parcours in Wales. Hier werden ook deze foto’s geschoten. Het is voor het eerst dat dit prototype naar buiten komt. Voorheen werden voornamelijk simulatietests gedaan.

Net als Porsche laatst met de 992, bezoekt Aston Martin diverse plekken over de hele wereld om de DBX te testen. Van de meeste koude plekken, tot hete woestijnen in het Midden-Oosten. En van de hoge Alpen tot performance tests op de Nürburgring Nordschleife.

De daadwerkelijke onthulling duurt nog wel even. Eind 2019 presenteert Aston Martin de DBX in de Lagonda St Athan productiefaciliteit. De marktintroductie is in 2020. Daarmee lopen de Britten ver achter op de concurrentie. De Maserati Levante, om maar een voorbeeld te noemen, is tegen die tijd al vier jaar op de markt.