Politie pakt Golf R af nadat bestuurder 150 km/u te hard rijdt

Deze bestuurder gooit de goede naam van Golf-rijders helemaal te grabbel.

Snelle Golfjes zijn hartstikke leuk, maar er kleeft wel een bepaald imago aan deze auto’s. Gelukkig werden alle vooroordelen ontkracht door een 27-jarige bestuurder die een pluim kreeg van de politie vanwege zijn voorbeeldige rijgedrag.

Of nee, de vork zit toch anders in de steel. De politie kreeg de jongeman in de smiezen terwijl hij met 159 km/u op hen inliep. De Golf-rijder had niks in de gaten en ging alleen maar harder rijden. Bij de tweede meting stond de teller op 226 km/u en de snelheid liep op tot 250 km/u. Harder ging niet, want dat is de topsnelheid van de Golf R (tenzij het een nieuw exemplaar is met Performance-pakket).

Dit alles gebeurde op klaarlichte dag (zondagmiddag rond 15.00), dus de jongeman reed gewoon 150 km/u te hard. De auto werd stilgezet in het Brabantse Standdaardbuiten, waar de bestuurder ook nog positief testte op cannabis.

Uiteraard was de snelle Golf-rijder zwaar de klos. Hij mocht niet alleen zijn rijbewijs inleveren, maar ook zijn auto. De officier van justitie gaat bepalen hoe lang hij zijn rijbewijs kwijt is en of hij de Golf R nog terugkrijgt. Sowieso mag de 27-jarige man zich melden bij het CBR voor een heropvoedcursus á €1.300.

Deze vangst werd gedaan door verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant, die het maar druk heeft met de wegpiraten. Vorige week namen ze al een C63 AMG in beslag, nadat de bestuurder voor de twintigste keer was gepakt zonder rijbewijs.

Foto’s: Verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant