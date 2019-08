Lopen wij warm voor deze warme Civic?

Of toch maar doorsparen voor een jong gebruikte Civic Type-R?

Gisteren kwam het onderwerp al even aan bod: wat is er gebeurd met de sportief getinte ‘tussen-modellen’ in het C-segment? Bij veel merken zien we hetzelfde. Een driecilinder instapper met zo’n 100 pk en één of twee viercilinders daarboven met vermogens van 120 tot zo’n 160 pk daarboven. Dan is er vervolgens een hele tijd niets, en vervolgens heb je te maken met bijna 300 pk sterke Nordschleife Ringridder.

Natuurlijk moeten we het koesteren dat Hot Hatches enorm, eh, heet kunnen zijn. Aan de andere kant is zo’n über-hatch wellicht te veel van het goede. Een van die auto’s waarbij dat het geval is, is de Honda Civic. Er is een 1.0 driecilinder met 129 pk, de volgende stap is een al 1.5 viercilinder met 182 pk. Wil je nét iets meer, dan zit je automatisch op de 320 pk sterke Civic Type-R.

Maar gelukkig heeft Honda ingezien dat het gat inderdaad te groot is. Dat tonen ze aan met de Honda Civic Si, waarvan ze het doek hebben getrokken. Deze is voorzien van de bekende 1.5 VTEC motor, maar in dit geval met 205 pk. Om te zorgen dat de Civic Si nog wat aan acceleratievermogen wint, heeft Honda de eindreductie met 6% korter gemaakt. Hoeveel sneller de Civic Si is, kan of wil Honda nog niet zeggen. De Civic Si ziet er wel wat vlotter uit met nieuwe bumpers, grote wielen en zelfs een heuse spoiler. Ook is het onderstel strakker afgestemd.

De Civic Si is in principe een model dat alleen wordt geleverd in de Verenigde Staten, waar de Civic erg goed verkocht wordt. Er zijn dan ook geen plannen bekend om de auto naar Nederland te halen. Dat is extra jammer, want ook de kek uitziende driedeurs (die Honda Civic Coupé noemt) is evenals leverbaar als ‘Si’. Zeker in tijden dat alle C-segment hatchbacks een vijfdeurs carrosserie hebben, is het een verfrissende verschijning. Of toch niet?