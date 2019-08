Gelimiteerde en hetere i30 N Project C op komst

Kijk, dat ziet er smakelijk uit.

Er is een soort tweedeling qua hatchbacks op het moment. Aan de ene kant zien we zoals altijd hele verstandige hatchbacks. Allemaal heel keurig, voorzien van 100 tot 140 pk en een deugdelijke uitrusting voor een prima prijs. Dan is er een hele tijd niets in het gamma en kom je bij de rangetopper, een 250 tot 400 pk sterk kanon met prestaties waar een Ferrari zich in de jaren ’80 niet voor hoefde te schamen.

Zo ook bij de Hyundai i30. Als je de dikste motor (1.4 T-GDI) bestelt in combinatie met de meest luxe uitvoering (Premium), ben je minder dan 30 mille kwijt. Vind je dat te mager, moet je de stap maken naar de i30N van 47.095 euro. Het topmodel is de ‘N2 Performance’, waar ze bij Hyundai Nederland graag 53.595 euro voor zien. Het is dus aannemelijk om te denken dat Hyundai duikt in het gat tussen de i30 1.4 en i30 N, maar niets is minder waar.

Er komt namelijk een model bóven de i30 N2 Performance. Hyundai noemt hem zelf i30 N Project C. De i30 N Performance C heeft voornamelijk visuele aanpassingen die de auto gaver en lichter moeten maken. Zo is er kwistig gebruikt van koolstofvezel. Tevens staat die i30 N Project C op 19″ lichtmetalen velgen in plaats van 18″. Hyundai heeft aerodnymiasche aanpassingen gemaakt aan de i30 N, waardoor de Project C nog beter moet rijden.

De ‘C’ staat voor ‘Area C’, het thuiscircuit van Hyundai’s Namyang R&D centrum in Zuid-Korea. Volgens Hyundai is Area C de spirituele thuishaven van Hyundai i30N. Dat is opmerkelijk dat Hyundai dat zegt, want die ‘N’ staat voor Nürburgring… Enfin, Hyundai gaat 600 exemplaren van de i30 N Project produceren voor de Europese markt. Of de auto ook naar Nederland komt, is niet bekend.