Het grote vergelijk: Audi RS6 vs Alpina B5 vs E63S AMG

Hypothetische vragen beantwoorden die niemand heeft gesteld. Iemand moet het werk doen. Voor welke powerstation moet je nu hypothetisch gaan sparen?

Het is de ultieme droomcategorie voor velen, die van de super-stationwagon. De auto’s die alles kunnen. Je kan ermee in de file staan, bij de Burger King in de een wrap bestellen en je schoonmoeder op de trein zetten. Maar aan de andere kant kun je in een rechte lijn behoorlijke sportwagens het nakijken geven en zelfs op een circuit kom je enigszins uit de voeten. Wat dat betreft zijn dit soort auto’s een bizar stukje engineering.

De jongste telg werd vannacht onthuld: de Audi RS6 Avant. Audi is zeker niet de bedenker van dit segment, maar zette wel de blauwdruk neer. Een gigantische E-segment stationwagon met een enorm potente motor, automatische transmissie en vierwielaandrijving. Voor vandaag vergelijken we de nieuwe Audi RS6 met zijn twee naaste concurrenten, de Alpina B5 Touring en de Mercedes-AMG E63S AMG.

Exterieur

Dit is natuurlijk een heel erg persoonlijk onderwerp. We gaan het niet hebben over het feit of het mooi of lelijk is. Een Duitse powerstation moet decent dik zijn. De kenner mag zien dat je een Lamborghini kan bijhouden, maar de rest niet. Dat is juist de charme van de auto. Normaliter scoorde Audi daar heel erg goed, maar per generatie werd de RS6 expressiever. Het is nu eenmaal de smaak van het publiek, want de RS6 werd ook alsmaar populairder. Met name grote wielen zijn ‘in’, blijkbaar. Standaard heb je 21”, maar voor de ‘Donk’-ervaring is 22” ook mogelijk.

De Alpina is wel iets afwijkend van een 5 Serie Touring, maar als je ‘m besteld in het beige met bruin leder (dat kan gewoon) en de ‘Dekoset’ achterwege laat, kun je heel discreet door het leven. De vier uitlaten geven wel iets weg, maar zijn relatief klein. De velgen zijn namelijk een heel modale 20” in diameter en dezelfde velgen als de 50th Anniversary Edition. De Alpina is wellicht iets te subtiel voor velen.

Mercedes houdt het midden aan. Je kan een E63S bestellen in Selenietgrijs Magno met privacy glass en zwarte wielen. Maar een donkerblauwe met grijze wielen kan ook gewoon. Leuk is het Business pakket, waarmee jouw E63S eruit ziet als een E200. Deze optie zijn we wel een paar keer tegengekomen, maar is niet zichtbaar in de configurator. Qua wielen houdt Mercedes het simpel: er is keuze uit design en kleuren, maar je hebt altijd 20” op een E63S.

Interieur

Ook hierbij houden we ons even afzijdig over de interieur-styling. Wederom kijken we vooral op welke manieren de auto’s zich van zich onderscheiden. De Audi RS6 heeft een schitterend interieur. Zeer strak en en modern. Gelukkig krijg je bij de RS6 net even wat meer franjes, badges en gadgets zodat het iets minder kil is dan normaal. Alles werkt via schermen en touchscreens. Dat moet je ding zijn. Sommigen vinden het geweldig, anderen moeten er erg aan wennen.

Bij de Alpina is het afhankelijk van hoe je hem hebt besteld. Uiteraard heb je altijd het standaard 5 Serie interieur, dat erg fraai in elkaar geschroefd is. Standaard doet Alpina er niet heel erg veel mee. Pas als je het Lavalina-lederen interieur bestelt, krijg je een afwijkend, hoogwaardig en smaak gevoelig interieur. Het is maar net wat je wil.

De Mercedes heeft het meest barokke interieur. Qua materialen liggen de Alpina, Audi en BMW dicht bij elkaar, qua design niet. Het moet echt je ding zijn. Ze hebben er absoluut wat bijzonders van weten te maken bij Mercedes. Ondanks dat het erg druk is qua styling, heeft de E63S een enorm paneel met twee schermen voor alle informatie. Het was zeer indrukwekkend een paar jaar geleden, maar het kan inmiddels wel een kleine update gebruiken.

Bagageruimte

Aangezien het om bijzonder snelle stationwagons gaat, is dit een belangrijk punt. Anders kun je beter een sedan kopen of een fraaie coupé. Je wilt wél functionaliteit, maar géén SUV. De Audi is het krapste. De RS6 heeft namelijk een bagageruimte van 565 liter. Dat is in principe meer dan voldoende en het scheelt maar vijf liter met de 570 stuks die de Alpina aanbiedt. Ook met de bank neer geklapt is het verschil tussen de RS6 (1.680 liter) en B5 (1.700 liter) minimaal. Zoals te verwachten viel, pakt de Mercedes E-Klasse op magistrale wijze de winst. Met de bank omhoog heb je 640 liter tot je beschikking, met de bank naar beneden 1.820 liter.

Techniek

Een belangrijk onderdeel is de techniek. De combinatie van enorm veel vermogen en praktisch gemak spreekt immers tot de verbeelding. Bij Audi is er gekozen voor een 4.0 liter V8 met twee turbo’s, goed voor precies 600 pk. Het koppel is zo mogelijk indrukwekkender, namelijk 800 Nm. De V8 wordt bijgestaan door een 48V motor. Belangrijker is de rest van de techiek. De RS6 is voorzien van een achttraps automaat van ZF. De krachten kunnen verdeeld worden al naar gelang de omstandigheden. Driften zal lastig worden: het motorblok ligt nog altijd vóór de vooras.

De Alpina heeft als enige van dit trio een 4.4 liter V8. De Alpina moet het doen zónder 48V ondersteuning. Desalniettemin komt ‘ie uit op 608 pk en eveneens 800 Nm. De transmissie is de 8HP75 bak van ZF. De B5 heeft standaard ‘Allrad’, zoals Alpina het xDrive systeem noemt. Een groot verschil is de layout van de Alpina. De V8 ligt op de vooras en de auto is in basis achterwielaangedreven. Er gaat niet alleen meer vermogen naar de achterwielen, de balans is ook meer als een achterwielaangedreven auto.

Net als de Alpina is de AMG van origine een achterwielaandrijver. Sterker nog, de auto heeft een heuse driftmodus! De E63S AMG heeft de sterkste motor, wederom een V8 biturbo. Deze levert 612 pk en maar liefst 850 Nm. Kortom, het sterkste. Wel een kleine aantekening, de E63S is al de ‘sterkere’ variant. Er zal ongetwijfeld een Audi RS6 Performance en Alpina B5 S volgen op een latere termijn. Aan de andere kant: de E-Klasse wordt binnenkort gefacelift en de kans is aanwezig dat de E63S dan 640 pk krijgt, net als de AMG GT 63S dat al heeft.

Prestaties

Hehe, eindelijk. Hier gaat het om, want dit zijn ideale auto’s om een overmoedige Ferrari of Lamborghini bestuurder het lastig te maken op de Autobahn. Omdat alle auto’s zijn voorzien van enorm veel elektronica, vierwielaandrijving, effectieve automaten én enorm veel vermogen kom je qua prestaties niet te kort. De Audi doet de 0-100 km/u sprint in 3,6 seconden. De topsnelheid is afhankelijk van je gewilligheid om je portemonnee lichter te maken. In standaardvorm is de topsnelheid 250 km/u. Optioneel kun je daar 280 km/u van maken en als je nog meer geld neerlegt, behoort 305 km/u tot de mogelijkheden.

De Alpina komt minder snel van zijn plek. Je hebt namelijk 3,7 seconden nodig om in de B5 de 100 km/u aan te tikken. Qua topsnelheid is het leven bij Alpina véél prettiger. Geen sport-pakketjes of begrenzers. Nee, de Alpina B5 Touring dendert door totdat de luchtweerstand te veel wordt. Dat is pas bij 322 km/u.

De Mercedes-AMG E63S is eveneens erg snel. Met een sprinttijd van 3,6 is ‘ie even snel als de Audi RS6 Avant. De topsnelheid is ook hier begrensd op 250 km/u. Deze kun je verhogen naar 300 km/u met het AMG Driver’s Package.

Prijzen

Qua prijzen is het nog even gissen. De Mercedes is er vanaf 183.042 Euro. De vorige Audi RS6 Avant in Performance-trim kostte 165 mille. Van de Alpina B5 Touring is geen officiële Nederlandse prijs, er is immers geen officiële vertegenwoordiging van Alpina in Nederland. De CO2-uitstoot bedraagt volgens de WLTP 272 gram CO2 per kilometer, dus begin maar alvast met sparen. Van de Audi RS6 is nog geen WLTP-uitstoot bekend. De Mercedes-AMG E63S Estate stoot 246 gram CO2 per kilometer uit. Hier kan de RS6 wellicht iets winnen, want de 48V motor bespaart net even een paar (peperdure) grammetjes. Qua prijzen kun je bij alledrie er wel van uitgaan dat je uit gaat komen op 2 ton, dankzij het aanvinken van een paar opties.

Conclusie

De Audi RS6 is niet meer de discrete snelle stationwagon meer. Sterker nog, in vergelijking met zijn twee meest directe concurrenten is het de meest opvallende. Als het puur gaat om de beste stationwagon maakt de Mercedes een waanzinnige indruk: je hebt de meeste liters qua ruimte en de meeste Newtonmeters. Welke jij het beste kunt gaan kopen hangt echt van je eigen smaak af. Wil je een snelle auto waarvan iedereen kunt zien dat je de snelste en duurste hebt, of houdt je meer van incognito? Het is voornamelijk een, ahum, esthetische kwestie met deze drie auto’s. Dan is het woord aan u trouwe lezer. Welke Germaanse Uber-stationwagon moet er voor de deur komen? Laat het weten. In de comments.