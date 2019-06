Dit zijn wereldwijd de 10 best verkochte auto’s van 2019

Tot nu toe, uiteraard.

Het is iets dat we geregeld doen op Autoblog: het melding maken van de Nederlandse verkoopcijfers. In ons koude kikkerlandje zijn die een beetje afwijkend. In Nederland houden we heel erg veel van premium en vooral premium met lekker veel subsidie. We blijven immers wel Nederlanders. Dankzij de ontregelingen, geregeld door de nationale fiscus, is er bij ons geen peil op te trekken.

Maar hoe zit het dan wereldwijd? We hebben de cijfers van Global Auto Database even bekeken en we kwamen uit op de volgende top 10. Voor de oh zo nodige nuance hebben we er ook bij vermeld hoe de auto in Nederland scoorde in dezelfde periode, namelijk januari 2019 tot mei 2019.

Toyota Corolla

Wereldwijd: 282.637 exemplaren

Positie in Nederland: 55 (1.154 exemplaren)

De Toyota Corolla is al lange tijd een enorm succesvolle auto en dat zal niet snel veranderen. Zelfs Nederland draagt nu weer zijn steentje bij aan de Corolla-verkopen. De Auris werd bedankt voor bewezen diensten en de Corolla-badge maakte een comeback. Er is keuze uit downsize turbotorretjes (1.2T) en niet één, maar twee hybride varianten. Ondanks dat alles slaat de auto nog niet helemaal aan. De SUV’s van Toyota zijn populairder, met name de CH-R. Er is eigenlijk geen land waar de Corolla níet populair lijkt te zijn. Behalve Nederland dan.

Ford F-150

Wereldwijd: 252.013 exemplaren

Positie in Nederland: n.n.b

De Ford F-150 is een van de best verkochte auto’s wereldwijd. Dat is voornamelijk te danken aan de klanten in de Verenigde Staten. De F-150 is in sommige staten zelfs het standaard vervoermiddel. Je kan er mee naar school, je kan erin naar je werk en je kan er ook daadwerkelijk mee werken. Het zijn overigens niet allemaal snelle Raptors en luxe Platinums. Het overgrote deel zijn medium-spec XLT’s en Lariats.

Honda Civic

Wereldwijd: 203.103 exemplaren

Positiie in Nederland: 151 (151 exemplaren)

Jarenlang was de Honda Civic in Nederland een populaire auto. Zowel nieuw als tweedehands was het een graag geziene gast. Halverwege de jaren ’90 veranderde dat en zakten de verkoopcijfers in Nederland telkens verder weg. De nieuwe Civic is zelfs een zeer zeldzame auto in Nederland. Dat is toch echt alleen in Nederland, want wereldwijd is het alsnog een succesnummer. Op zich logisch, want de Civic is een slagje ruimer dan zijn concurrenten, de betrouwbaarheid staat zeer hoog aangeschreven en met de rijeigenschappen is ook niets mis. Helaas zijn dat geen kwaliteiten waarmee je de Nederlandse koper voor je kan winnen.

Honda CR-V

Wereldwijd: 190.319 exemplaren

Positie in Nederland: 147 (170 exemplaren)

Op nummer 4 vinden we nog een Honda. Eind jaren ’90 begon het Japanse merk met de levering van de eerste generatie CR-V, een praktische vijfdeurs softroader met veel voordelen van een ‘echte’ SUV, maar niet de nadelen. Het bleek in een schot in de roos te zijn, want de verkoopcijfers zijn meer dan uitstekend te noemen. Er is zelfs een milieuvriendelijke hybride variant. Voor ons Nederlanders maakt dat niet uit. Veel duurdere auto’s als de Range Rover Sport, BMW X4 en Porsche Macan verkopen beter.

Toyota RAV4

Wereldwijd: 190.118 exemplaren

Positie in Nederland: 54 (1.168 exemplaren)

Wat we zeggen over de Honda CR-V, geldt eigenlijk ook voor de Toyota RAV4. Ook dat merk was er zeer vroeg bij met een compacte softroader. Inmiddels is de auto bijna een begrip te noemen. In vergelijking met de CR-V, doet de RAV4 het aanzienlijk beter in Nederland. Qua verkopen doet de auto het in Nederland bijna exact even goed als de Toyota Corolla. Nu moeten we wel aantekenen dat de Corolla in Nederland nog zijn eerste ‘volledige verkoopjaar’ in 2020 zal beleven.

Volkswagen Golf

Wereldwijd: 177.503 exemplaren

Positie in Nederland: 3 (4.788 exemplaren)

Hèhè, eindelijk een auto die in Nederland ook een beetje verkoopt. De Volkswagen Golf is wereldwijd ook een graag geziene gast. Wel is de verdeling anders dan bij Toyota en Honda. Volkswagen moet het enorm van de verkopen in Europa hebben. Voor de Amerikaanse markt is de Golf vrij duur, behoorlijk krap en behept met een bedenkelijk imago sinds dieselgate. Sterker nog, de kans is groot dat op de snelle Golfs na, de reguliere modellen geschrapt gaan worden voor sommige markten. In Nederland is het precies andersom. Hier zie je ze overal rijden, juist met kleine benzinemotoren die in veel landen niet eens leverbaar zijn.

Volkswagen Tiguan

Wereldwijd: 173.058 exemplaren

Positie in Nederland: 19 (2.460 exemplaren)

Er is een bepaald patroon te herkennen in de wereldwijde verkoopcijfers. Auto’s uit het C-segment en middelgrote crossovers zijn veruit het populairst. Dat is al een heel ander beeld dan dat we in Nederland hebben, waar we voornamelijk kiezen voor A- en B-segment auto’s en compacte crossovers. De Tiguan doet het wereldwijd minder goed dan de Japanse concurrenten van Toyota en Honda. In Nederland zijn de kaarten echter anders geschud. De Tiguan verkoopt beter dan de RAV4 en CR-V bij elkaar.

Volkswagen Polo

Wereldwijd: 167.888 exemplaren

Positie in Nederland: 1 (5.743 exemplaren)

De Polo is wereldwijd de bestverkochte auto in zijn segment. Dat heeft de auto met name aan Europa te danken. De Polo wordt namelijk lang niet op alle markten geleverd. Zo blijven Amerikaanse Volkswagen-klanten verstoken van de Polo. In Nederland is dat overduidelijk niet het geval. Deze auto mag met recht een hit genoemd worden. Om aan te geven hoe erg een Polo in trek is in Nederland: importeur Pon importeerde ongeveer veel Polo’s (5.743) als alle modellen van Bentley (44), Lamborghini (25), Porsche (536) en Seat (5.140) bij elkaar.

Toyota Camry

Wereldwijd: 164.158

Positie in Nederland: 221 (34 exemplaren)

Vroeger stond de Camry aanzienlijk hoger in dit soort overzichten. Uiteraard heeft de traditionele sedan moeten inleveren aan populairteit. Echter, in veel landen is het nog altijd een ‘standaard’ carrossievorm. De bij ons zo populaire stationwagons en hatchbacks zijn buiten Europa veel lastiger te verkopen. Wat ook helpt is dat Toyota de Camry voorzien heeft van een veel spraakmakender uiterlijk en meer dynamische kwaliteiten. In Nederland is een grote non-premium sedan absoluut niet popualair. Er werden slechts 34 van verkocht. De eerlijkheid gebied wel te zeggen dat 2020 een representatiever jaar word voor de Camry, daar de auto pas net leverbaar is.

Volkswagen Lavida

Wereldwijd: 143.686

Positie in Nederland: niet leverbaar (0 exemplaren)

Deze sedan van volkswagen geeft aan hoe groot de markt in China is, ook als is groei in het Aziatische land al een tijdje tanende. De Lavida kun je zien als een soort basale Passat. De auto wordt niet alleen in China verkocht, maar er ook gebouwd. De neerwaartse verkoopcijfers van de Chinese markt in het algemeen lijken geen vat te hebben op de Lavida, want de sedan verkoopt de laatste tijd beter dan ooit.