Verrek, Tesla is toch weer beter dan Audi

Dit kan nog wel eventjes zo door gaan.

Goede audiokwaliteit en auto’s zijn niet altijd een gelukkige combinatie geweest. Er zijn veel factoren waardoor een speaker in een auto gewoonweg minder goed klinkt dan dat deze kan doen in een huiskamer. Denk aan de dikte van een autodeur, de bevestigingspunten en de gebruikte materialen. Je kan een topspeaker in een blikkerige deur proppen, maar het geluid wordt niet automatisch zo goed als het zou kunnen zijn.

In sommige auto’s kun je ook heel erg deugdelijke audio krijgen. Echter, vaak is het voornamelijk ‘branding’ en een goede manier om een potentiĆ«le klant nog eens 10% meer geld uit te laten geven. Met name bij Porsche (Burmester), Audi (Bang & Olufsen) en BMW (Harmann Kardon) zijn er zeer fraaie systemen verkrijgbaar, maar dan doelen we voornamelijk qua esthetische eigenschappen. Het geluid is prima, maar staat niet in verhouding met de prijs die je ervoor neer moet leggen.

Maar het kan ook andersom. Dat bewijst Tesla. Van de week kwam de Model 3 in het nieuws vanwege kwaliteitsproblemen, maar dat sloeg niet op de audio. Deze schijnt namelijk meer dan uitstekend te zijn. Opperbevelhebber Elon Musk liet dat al een paar keer weten, maar ja, die man zegt zoveel tegenwoordig. Wat te denken van Paul Maric. Deze autojournalist is werkzaam bij CarAdvice (een Australisch automagazine) weet het zeker.

Volgens hem is het systeem wat je standaard in de Tesla Model 3 krijgt, bijna identiek aan het B&O systeem van de Audi A8. Volgens Maric komt dat omdat ze bij Tesla een paar goede oud-medewerkers bij B&O hebben binnengehaald. Het systeem met 15 speakers wat je standaard in de Model 3 krijgt, schijnt op de logo’s na, behoorlijk veel overeenkomsten te kennen met een super-premium systeem dat je optioneel in een super-premium auto moet bestellen. Klinkt als een goede deal voor audiofielen.

Via: Twitter