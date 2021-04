Lotus Approved moet kopers meer zekerheid geven - Autoblog.nl

In het Verenigd Koninkrijk is deze week Lotus Approved gelanceerd. Dit moet je weten over het programma.

Met een nieuwe programma voor gebruikte Lotus auto’s moeten kopers van een tweedehands sportwagen meer zekerheid krijgen. Het heet Lotus Approved en is uitgerold in het Verenigd Koninkrijk. Het label is van toepassing op auto’s van het merk van maximaal 20 jaar oud.

Om in aanmerking te komen voor het Lotus Approved programma moet de occasion voldoen aan een aantal eisen. Ten eerste moet de onderhoudshistorie compleet zijn. Daarnaast is een verificatie van de kilometerstand en de historie van het voertuig noodzakelijk. Verder dient een monteur, getraind in de Lotus fabriek, de auto te controleren op een aantal punten. Als laatste volgt een proefrit van zo’n 16 kilometer om de Lotus uitvoerig te testen. Een onderhoudsbeurt zal worden uitgevoerd als dit nodig wordt geacht. Verder komt het voertuig met 12 maanden Lotus garantie.

Een Lotus Approved certificaat voor de maximaal 20 jaar oude auto is niet het enige dat je krijgt. De Britse autofabrikant verstrekt ook onder andere een aluminium plaque, een pen, sleutelhanger en badges.

Lotus Approved is nu actief in het Verenigd Koninkrijk. Later dit jaar introduceert het merk dit programma in Europa en andere internationale markten.