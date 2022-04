Lotus Eletre krijgt toch nog een beetje Chapman-DNA mee

Volgens de liefhebber is Lotus met hun nu al controversiële Eletre de weg compleet kwijt. Het lijkt echter toch alsof Lotus wel denkt aan de welbekende slagzin van hun oprichter Colin Chapman.

Bij een nieuw Lotus horen nieuwe modellen. Bij Lotus hoort echter ook een soort DNA. Het merk uit Hethel wordt immers vaak geroemd om een basisrecept waar weinig van afgeweken wordt: simplify, then add lightness. Een zin die beroemd werd door Lotus-oprichter Colin Chapman. De beste man geloofde erin dat eindeloos pk’s toevoegen nutteloos is als het ook voor extra gewicht zorgt: een simpele, lichte auto met een eveneens simpele motor is alles wat je nodig hebt om een heerlijke auto te maken. Van Lotus Seven tot Elan tot de latere Elise: het is aardig gelukt om dit recept te volgen.

Lotus Eletre

En anno 2022 lukt dat niet echt. De Emira is ‘prima’, de Evija is een gaaf ding maar niet in essence een Lotus en dan is daar de vers gepresenteerde Eletre. Een auto die direct al 1-0 achter staat: een loodzware elektrische SUV, dat kan geen Lotus zijn. Toch is het echt waar en de auto is er puur om geld te verdienen. Het welbekende Cayenne-recept.

Toch Lotus-waardig?

Voor de Lotus-purist is er echter hoop. Lotus heeft namelijk het gewicht van de Eletre nog niet officieel bevestigd, maar het lijkt mee te vallen. Oké, een 950 kg wegende sportauto is het niet, maar bronnen binnenin Lotus noemen een gewicht van 2.000 kg voor de Eletre, zo meldt PistonHeads. Voor een elektrische SUV valt dat mee. We willen nogmaals benadrukken dat de term ‘lichtgewicht’ relatief is en dat de Eletre nog steeds de zwaarste Lotus ooit is, maar vergeleken met rivalen als de Audi e-tron en Tesla Model X scheelt het wel een kilogram of 400. Voor een elektrische SUV is het simplify, then add lightness-verhaal op zich gelukt. Toch is dat wel een beetje als de McChicken de McDonalds-burger met het laagste aantal calorieën noemen.

Topversie

Goed, de schok van een Lotus SUV verwerken moet je zelf doen. Tip: geef het even wat tijd. De Lotus Eletre wil dit hoge gewicht wel compenseren met een flinke bak pk. Bij de introductie werd gesproken over 600 pk met een AWD-systeem (één elektromotor per as dus). Dat maakt al een flink snelle bak van de Eletre met een sprinttijd van 2,9 seconden naar de 60 mijlen per uur, maar er wordt ook al gesproken over een topversie door TopGear Magazine. Die zou een extra motor krijgen met nog eens 300 pk. 900 pk in de Eletre zou dus niet ver van de waarheid af kunnen zitten. Wellicht dat Lotus aast op de snelste sprinttijd voor een elektro-SUV, momenteel nog in bezit van de 1.020 pk sterke Tesla Model X Plaid die dus 2.400 kg weegt. Met slechts 100 pk minder maar nog steeds een flinke bak minder gewicht kan die topversie van de Eletre best een gooi naar die titel doen.

Als je vrede kunt hebben met een elektrische Lotus SUV, dan komen er leuke dingen aan voor de Eletre.