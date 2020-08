‘Lotus komt volgend jaar met model tussen Exige en Evora’

Het klink niet direct logisch, maar een nieuwe sportwagen van Lotus kunnen we alleen maar toejuichen.

Een introductie van een compleet nieuw model van Lotus: dat is iets wat we niet vaak meemaken. Dat maakt de Lotus Evija met 2.000 elektrische pk’s nog eens extra bijzonder. Volgens de berichten is dat echter niet het enige model dat we op korte termijn gaan zien van Lotus.

Zowel de Exige als de Evora zijn in de basis al behoorlijk oud. Het zou daarom niet zo gek zijn dat ten minste een van deze modellen eens een keer opvolger krijgen. Toch is het nieuwe model niet een opvolger van deze modellen. Nee, het model komt tussen deze modellen in. Daar zat blijkbaar nog een gat dat opgevuld moest worden.

AutoExpress meldt dat we de nieuwe Lotus in 2021 kunnen verwachten. Het magazine vernam vorig jaar al dat deze sportwagen er zou komen. Dit kregen ze te horen bij monde van niemand minder dan Phil Popham, de CEO van Lotus. Nu hebben we wel eerder grote beloftes gehoord van Lotus CEO’s, maar laten we niet al te cynisch doen.

De nieuwe Lotus zou momenteel de interne naam Type 131 dragen. Volgens AutoExpress komt de auto op een compleet nieuw lichtgewicht platform te staan. Hoewel ook Lotus zich al klaarmaakt voor een elektrische toekomst zou de Type 131 nog een verbrandingsmotor krijgen.

Eerder dit jaar stak al het gerucht de kop op dat Lotus zijn laatste auto met een verbrandingsmotor aan het ontwikkelen was. Dat zou dus deze auto kunnen zijn. Ook was er sprake van dat Lotus met een opvolger voor de Esprit zou komen. Of het uiteindelijk allemaal om een en dezelfde auto gaat is niet duidelijk. Wel lijkt het er sterk op dat we een andere nieuwe sportwagen van Lotus kunnen verwachten naast de Evija.

Foto: De Lotus Elan Concept, waarmee Danny Bahar ons in 2010 lekker maakte

Bron: AutoExpress