Hyundai N supercar is ware achtbaan: tóch in productie?

De Hyundai N Vision 74 zou een soort Hyundai-supercar worden, als ‘ie niet afgeschoten was voor productie. Of toch niet?

Hyundai is lekker bezig met zowel hun vrij basale straatauto’s en het N-label. Vooral qua design kijken de Koreanen gewoon vrij simpel naar hoe gedurfd je een model kan maken. Sommige projecten zijn echter één brug te ver. Jammer genoeg zijn dat juist de projecten waarvan je hoopt dat het merk lef toont.

Hyundai N Vision 74

We hebben het dan natuurlijk over de Hyundai N Vision 74. Deze concept van twee jaar geleden pakt een moderne aandrijflijn, namelijk een hybride setup tussen een batterij en brandstofcel. Die ook nog eens goed is voor meer dan 675 pk (er wordt her en der zelfs 775 pk genoemd) en die kracht wordt losgelaten op de achterwielen. En dat alles in een koetswerk dat juist retro schreeuwt, met lijnen die erg op de originele Hyundai Pony lijken. Maar dan met heftig spoilerwerk, dikke bumpers en turbofan-velgen. Een bloedgaaf ding.

Productie ja of nee?

Bronnen dicht bij het vuur durfden ‘m wel aan: Hyundai gaat de N Vision 74 gewoon bouwen. Het bleef echter akelig stil, bovendien bevestigde een woordvoerder van Hyundai dat de N74 niet in productie gaat. Tsja. De business case is een lastige, hoe gaaf de auto ook is.

Nu laaien de geruchten echter weer op nadat een Koreaanse publicatie zegt dat de Hyundai N Vision 74 toch een productieauto wordt. Tenminste, Hyundai plant een 775 pk sterke performance-waterstofauto met de codenaam ‘N74’. Zo vroeg als augustus dit jaar zouden we al een voorproefje kunnen zien met een productieversie in 2026. Ook het design zou zo goed als direct overgenomen worden van de N Vision 74.

Duur

Als de berichtgeving klopt, wordt het niet bepaald een alledaagse auto. Hyundai plant 200 stuks van de N74 die uitgesmeerd worden over een spanne van twee jaar. De prijs? 500 miljoen! Maar dan in Koreaanse won. Wat nog steeds 337.317 euro is volgens de huidige koers. Daarmee zou het met gemak de duurste Hyundai ooit worden.

Als de Hyundai N Vision 74 nu weer afgeschoten wordt, is het een ware achtbaan aan het worden. Nog even afwachten dus.