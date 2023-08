Autoblog Spot van de Week: Lotus Evija

KLM Cargo had een bijzonder vrachtje vorige week: een Lotus Evija. En nog een extra speciale ook.

Nadat Lotus zo’n 20 jaar geteerd heeft op de Elise en de afgeleiden daarvan, zijn er nu eindelijk nieuwe modellen. Dit zijn misschien niet de modellen waar hardcore Lotus-liefhebbers op zitten te wachten, maar het merk heeft in ieder geval een toekomst.

Het nieuwe vlaggenschip van Lotus is de Evija, een buitenissige elektrische hypercar met 2.000 pk. Deze auto werd al vier jaar geleden onthuld, maar het wachten is nog steeds op de eerste leveringen. Deze maand zou het eindelijk zo ver moeten zijn.

De eerste klantenauto’s moeten dus nog geleverd worden, maar er is nu wel een Lotus Evija in Nederland gespot. Niet op straat, maar op Schiphol. Het is hoogstwaarschijnlijk de eerste en tevens de laatste keer dat dit specifieke auto in Nederland was.

Het is niet zomaar een Evija, want dit exemplaar is uitgevoerd in de legendarische John Player Special-kleuren. Dat is misschien een beetje discutabel op een elektrische auto, maar het staat ‘m zeker niet verkeerd.

Op de achterkant prijkt de naam Emerson Fittipaldi, wat de spotter doet vermoeden dat het een eerbetoon is aan Emerson Fittipaldi. Dat klopt helemaal, want het gaat hier om de gelimiteerde Evija Fittipaldi, waar er maar acht van gebouwd worden.

Zoals meestal bij special edition is het getal acht niet uit de lucht gegrepen. Er zijn namelijk nog acht exemplaren over van de Lotus Type 72 raceauto, waar deze Evija op geïnspireerd is. Acht was tevens het racenummer van Fittipaldi in 1972.

Het meest bijzondere detail van Evija Fittipaldi is de draaiknop op de middentunnel (te zien op de bovenstaande foto). Die is namelijk vervaardigd uit aluminium van een originele Type 72. Deze Lotus is dus niet alleen elektrisch, er zijn óók gerecyclede materialen gebruikt.

Met een oplage van slechts acht stuks en een totale oplage van 130 stuks voor de Evija hebben we deze week weer een topspot te pakken.

