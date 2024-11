Lotus gaat de wereld redden met een niet-elektrische Hyper Hybrid

Hyper Hybrid, dat klinkt cool en bevat de belofte dat je er volledig mee benzine kan stoken. Maar is deze nieuwe technologie van Lotus ook cool?

Schokkend nieuws: Lotus ziet de EV-markt inkakken en besluit om hun volledige EV-strategie niet door te zetten. Daarmee lijkt het erop dat meer toekomstige Lotussen (Loti?) meer Emira en minder Eletre worden. Yes! Maar Lotus gaat ook niet helemaal hun EV-tech links laten liggen. Sterker nog: Lotus wil een merk worden met beresterke plug-in hybrides. Of zoals het merk zelf zegt: Hyper Hybrids.

Hyper Hybrid

Het idee wordt een soort uit de hand gelopen plug-in hybride, maar Lotus belooft dat er meer dan dat mogelijk is. Naast opladen kan de benzinemotor ook de accu’s voeden. Daarna werken de twee motoren uiteraard in perfecte harmonie. Gecombineerd zou je tot wel 1.100 kilometer ver kunnen komen door het maximale uit de twee bronnen te putten. Bij een PHEV maakt het allemaal ietsje minder uit, maar nog steeds dikke prima.

Enkel ICE

Lotus zegt verder dat de verbrandingsmotor wel grotendeels als doel heeft om de e-motoren te voeden. Het klinkt dus bijna als een soort range-extender à la BMW i3 of Honda Civic HEV. Toch zegt het Britse merk dat de plofmotor ook zeker de wielen aandrijft, al wordt niet duidelijk of het een beetje een tof blok wordt. Een generieke viercilinder voelt dan weer een beetje slapjes.

Helemaal omdat Lotus belooft dat het Range Extender-idee slechts één van de kernpunten is. De ICE mag ook helemaal alleen draaien! Zonder hybride-toevoegingen! Volgens Lotus is een elektromotor in sommige use cases niet zo perfect, zoals lange stukken snelweg. Dan zou je dus gewoon puur de ICE mogen gebruiken.

Prijs jezelf niet te rijk. Want laten we wel wezen: de Lotus Hyper Hybrid is daarmee gewoon een, eh, hybride. Die schakelt ook over naar de ICE wanneer het nodig of handig is. En als de accu leeg is, rijd je ook volledig op de benzinemotor. Dat brengt ons naar probleem twee: puur ICE rijden in een hybride betekent dus het extra gewicht van een accu meezeulen, zonder het profijt. Dan moet die motor dus onnodig groot en/of vervuilend worden en het effect teniet doen, of enorm traag aanvoelen. En de meer Lotus-esque optie is niet de slimste optie, lijkt ons.

Goed, niet té sceptisch. Eerst eens kijken wat de Hyper Hybrid technologie van Lotus wordt.