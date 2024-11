Bied mee op deze übercoole Porsche 924 ‘Rally’

Deze 924 staat te popelen om deel te nemen aan een klassiekerrally.

De Porsche 924 is geen auto die je alleen maar gaat poetsen en bewaren in je collectie. Dit is een auto waarmee je gewoon lekker gaat rijden. Tijdens een toffe klassiekerrally bijvoorbeeld. Als je daar wel zin in hebt, hebben we precies de juiste auto voor je.

The Collectables bood onlangs al een 356 in rally-uitvoering aan, nu hebben ze een 924 ‘Rally’ in de aanbieding. Porsche-specialist Lammertink heeft deze auto helemaal rallyklaar gemaakt. Wat natuurlijk als eerste opvalt zijn de vier extra lampen aan de voorkant, maar dat is nog maar het begin.

Deze Porsche 924 is onder meer voorzien van elektronische stuurbekrachtiging, remmen van een 944, Bilstein-schokdempers en een in hoogte verstelbare achteras. Wat extra vermogen kan ook geen kwaad in een 924, dus daarom is de motor voorzien van twee dubbele carburateurs. Zodoende levert de vierpitter nu 150 pk in plaats van 125 pk.

In het interieur zijn er ook nog wat aanpassingen gedaan, in de vorm van een volledige rolkooi, vierpuntsgordels, een rallystuur en een Tripmaster op het dashboard. Overigens vormen de twee kleuren bruin een hele fraaie combinatie met de blauwe lak. De rally-attributen ontsieren het interieur een beetje, maar goed, ze zijn wel functioneel.

Voor de ombouw naar een rally-uitvoering zijn kosten nog moeite gespaard: het hele project heeft ruim €54.000 gekost. We weten niet wat de 924 zelf gekost heeft, maar er is ongetwijfeld een veelvoud van de aanschafwaarde in deze auto gestoken.

De ombouw vond plaats in 2017, maar uiteindelijk is de eigenaar toch weinig aan rallyrijden toegekomen. Mede vanwege het feit dat de eigenaar nog meer speeltjes had om uit te kiezen. Daarom mag nu iemand anders deze kant-en-klare rallyauto overnemen. Op The Collectables kan er nog meegeboden worden tot en met dinsdagavond 20.00!