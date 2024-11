Lotus zet streep door elektrische autoplannen!

Wie had dat gedacht, Lotus komt toch terug op de drastische elektrische autoplannen.

De Emira is nog maar het enige model van Lotus met een verbrandingsmotor. Er is keuze uit een zescilinder of een viercilinder. De Eletre en de Emeya zijn twee volledig elektrische modellen. Laatstgenoemde modellen vertegenwoordigen de toekomst van Lotus, de Emira zou het laatste model zijn met een pruttelende motor onder de kap.

Of moeten we vertegenwoordigDen zeggen? Lotus komt namelijk terug op de plannen! Het Brits-Chinese merk ziet toch dat er maar geringe vraag is naar luxe elektrische auto’s met een deftig prijskaartje. Moederbedrijf Geely zal ook wel aanvoelen dat dit op de lange termijn geen winstgevend plaatje betekent voor Lotus. Dus grijpt het merk in.

Lotus volledig elektrisch in 2028? Nee!

Tegenover Autocar zegt Lotus dat ze toch niet volledig elektrisch gaan in 2028, dat waren wel de oorspronkelijke plannen van het merk. In plaats daarvan wil het merk Super Hybride technologie gaan ontwikkelen. Dat betekent een krachtige verbrandingsmotor in combinatie met een elektromotor en batterij, die ook nog eens razendsnel kan opladen. Bovendien zou de actieradius zo’n 1.094 kilometer moeten bedragen.

De hybride lijkt voorlopig inderdaad het beste antwoord voor luxe automotive merken. Porsche doet het met de 911, BMW met de nieuwste M-producten, AMG, Lamborghini, Ferrari. Noem ze allemaal maar op. De wereld lijkt nog niet klaar te zijn voor volledig elektrische super- en hypercars.

Lotus wilde nog niet zeggen welke modellen deze super hybride aandrijflijn gaan krijgen. Het lijkt voor de hand liggend dat het merk dit gaat toepassen op de Eletre en Emeya. Nu nog twee volledig elektrische modellen, maar mogelijk krijgen ze toch een verbrandingsmotor aan boord.

Een dappere en slimme keuze van Lotus om het roer om te gooien. Daar zijn ze niet de enige in. Meerdere autofabrikanten hebben hun plannen omgegooid om volledig elektrisch te gaan, zoals bijvoorbeeld Bentley.