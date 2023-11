Lotus gaat Tesla achterna met eigen snellader

De Tesla Supercharger van Lotus in vorm van een snellaadnetwerk.

Je kunt als autofabrikant je hoop vestigen op aanbieders van snelladers (Fastned, Shell Recharge), je aansluiten in een verenigde aanpak (IONITY) of zelf een snellaadnetwerk beginnen (Tesla Supercharger). Lotus kiest voor dat laatste. Hebben we weer een nieuwe kandidaat om te testen met de Autoblog Snellaadtest!

Lotus snellader

Met toekomstbestendige snelladers komt Lotus meteen keihard binnen. Het merk zegt eigen snelladers te hebben ontwikkeld met een DC snellaadcapaciteit van 450 kW. Zo snel kunnen de elektrische auto’s die nu op de markt zijn nog niet laden. Daarnaast kunnen tot vier EV’s tegelijkertijd opladen bij zo’n snellader van Lotus.

Het merk zegt het zelf getest te hebben met de Eletre R. Deze zou in 5 minuten 142 kilometer range erbij kunnen laden met de paal van Lotus. Van 10 tot 80 procent laden is in 20 minuten gedaan. Dit hoeft overigens niet specifiek bij de lader van het merk. Bij een andere 350 kW lader moet je hetzelfde resultaat kunnen boeken. In theorie.

De eerste snelladers van Lotus staan in thuisland China. Pun intended. Volgend jaar zijn we in Europa aan de beurt. Vanaf het tweede kwartaal van 2024 rolt Lotus zijn eigen snelladers uit in ons continent en in het Midden-Oosten.

Exacte locaties en wat snelladen bij Lotus in Europa moet gaan kosten is nog niet bekendgemaakt. Het is in elk geval een nieuw verdienmodel voor het van oorsprong Britse automerk. Naast elektrische auto’s gaat Lotus nu ook stroom verkopen.

Het betekent bovendien een nieuwe concurrent voor Fastned, Shell, Tesla, IONITY, Total Energies en noem ze maar op. Dat kun je eigenlijk alleen maar toejuichen. Naast een betere laadinfstractuur kan het ook voor concurrerende prijzen zorgen. Eens kijken hoe interessant Lotus zichzelf in de markt gaat zetten op dit gebied, ik ben benieuwd!