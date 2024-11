VW Polo wint het nu al van de elektrische ID.2

Volkswagen Polo met plofmotor blijft leven!

Zou het de vooropgezette strategie zijn of komen automerken echt massaal terug op hun EV-doelen? Wat de reden ook is, de ene na de andere fabrikant meldt dat de eerder gecancelde benzineauto’s toch nog wat langer mogen blijven. Na de XC90 en A-Klasse meldt zich nu ook de Volkswagen Polo.

Eerder kwam naar buiten dat de Polo plaats moest maken voor de elektrische ID.-modellen. Daar komt het geplaagde Volkswagen nu op terug. De echte plannen worden volgend jaar pas bekend gemaakt op de autoshow van München, maar we krijgen nu wel alvast een voorproefje.

Ontwikkelingsbaasje Kai Grünitz vertelt aan het Britse Autocar wat de plannen zijn voor de Duitse beurs. Zo krijgen we er de nieuwe ID.2 SUV-conceptauto te zien en deelt Volkswagen er de plannen met Rivian. Daarnaast showt Volkswagen er een gefacelifte Polo. Grünitz noemt dit expliciet de Polo en dus niet zijn ID-broertje. Dat betekent dat de Volkswagen Polo met verbrandingsmotor nog even blijft.

VW sleutelt aan het gamma

Grünitz deelt dat VW zich aan het voorbereiden is op de Euro 7-regels. Deze strengere eisen zullen ervoor zorgen dat de ”line-up smaller is dan vandaag”, volgens Grünitz. De nieuwe regels zorgen ook voor meer mild-hybride auto’s denk de topman. Hij vertelt helaas niet welke modellen blijven en welke niet. Alleen van de Polo wil Grünitz zeggen dat ie veilig is. De Polo krijgt daarom een grote update waarover later meer bekend wordt.

Op EV-gebied wil Volkswagen het helemaal gaan omgooien. Hierover zegt Grünitz dat het einde van 2025 een nieuw startpunt is voor het bedrijf. Dat was ook wel nodig als je de afgelopen weken het VW-nieuws hebt gevold. ”Klanten zullen zien dat er een verandering is en die verandering is veel groter dan verwacht”, zegt hij.

Naast de ID.2 en de SUV-versie komt er in 2026 ook de eerste elektrische GTI. Deze EV moet vol zitten met ”ideeën die je zullen verrassen”. We laten ons in dat geval graag aangenaam verrassen.