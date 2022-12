Tesla gaat je laadpalen van derden aanraden

Naast de eigen Superchargers, helpt de Tesla navigatie je ook goede laadpalen van derden te vinden.

Geen ander merk als Tesla heeft het laadnetwerk zó goed voor elkaar. Met de vele duizenden Superchargers is er altijd wel eentje in de buurt. Toch kan het je gebeuren als Tesla-rijder dat er zich niet eentje op de route begeeft, of alle laadplekken zijn bijvoorbeeld bezet. Dan kun je nog altijd bij een derde partij terecht natuurlijk.

Als je het navigatiesysteem in een Tesla gebruikt zal de elektrische auto je vooral Superchargers aanraden als laadstop. Daar komt binnenkort verandering in. In Europa en Israël gaan Tesla’s je ook laadpalen van derde partijen aanraden. Echter, daar zit wel een heel systeem achter

Tesla eist dat de oplaadpunten aan strenge eisen voldoen. Dit om ervoor te zorgen dat de Tesla-rijders niet naar een slechte plek worden genavigeerd. Aan de hand van zelf bedachte ‘prestatie- en betrouwbaarheidsnormen’ worden laadpunten van derde partijen opgenomen in het navigatiesysteem van Tesla.

Het criterialijstje van Tesla bestaat uit de volgende punten:

Ten minste één compatibele oplaadconnector Vaak gebruikt door Tesla-rijders, minstens eens in de vier dagen Gemiddeld slagingspercentage van laden is 90% of hoger

Het lijstje van oplaadpunten in het navigatiesysteem van Tesla wordt actueel gehouden. Als bijvoorbeeld het gemiddelde slagingspercentage van laden daalt tot onder de 70% in een periode van 14 dagen verdwijnt het laadpunt uit de lijst.

Een mooie toevoeging voor Tesla-rijders die veel gebruik maken van het navigatiesysteem van de auto.