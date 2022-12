Tesla gaat auto’s dumpen. Tot wel 7.500 korting!

Het heeft eventjes geduurd, maar Tesla gaat auto’s dumpen tegen spotprijzen.

Jarenlang had Tesla een status aparte in de autowereld. Een bijzonder excentrieke CEO, aparte design, revolutionaire aandrijflijnen en een compleet andere belevingswereld. Een Tesla is niet zozeer voor autoliefhebbers, maar voor techliefhebbers. Bijtellingsfetisjisten, milieufreaks en snelheidsjunkies.

Omdat de andere automakers zolang achterbleven en het elektrisch rijden traag oppakte (alle Italiaanse automerken) of niet doorhaalde (Renault, Nissan, BMW), kreeg Tesla een extreem grote voorsprong. Die voorsprong wordt nu alsmaar kleiner. Meer en meer elektrisch auto’s komen op de markt. Dit betekent dat Tesla niet meer dat bedrijf is dat voor topprijzen hun producten weg kan zetten. Nee, ook Tesla gaat auto’s dumpen, meldt Reuters.

Korting op Tesla’s!

Het was jarenlang een taboe: er was altijd meer vraag dan aanbod. Maar ook die dagen zijn voorbij, want zoals gezegd: Tesla gaat auto’s dumpen. En nee, niet hun inruilers, maar splinternieuwe modellen. Wat is er aan de hand? Zijn de fanboys op? Nou, wellicht. Bij Tesla willen dit jaar nog een hoop auto’s verkopen om nog een beetje in de buurt te komen van de voorspelde verkoopcijfers (die ze sowieso niet gaan halen).

Deze actie ging overigens niet zonder slag of stoot. De aandeelhouders waren er absoluut niet blij mee. Ze zijn heel erg bang dat de vraag naar Tesla’s in rap tempo afneemt. Het zijn ook nog eens flinke kortingen, tot wel 7.500 dollar! Ook kun je de eerste 10.000 mijlen gratis gebruik maken van het supercharge-netwerk. De waarde van de aandelen donderde met 8,9 procent naar beneden. Overigens komt dat ook een beetje omdat coronawappie Musk nog raar, maf en gek doet op Twitter, dat hij ook gekocht heeft.

Tesla gaat auto’s dumpen: is dat wel voldoende?

Overigens ziet ondergetekende een andere uitdaging. Want is het dumpen van auto’s wel voldoende? Ondanks dat de basis Tesla Model Y misschien wel de sterkste aanbieding is van het moment (50k voor 330 pk, ruime auto, prima uitrusting, goede range), heeft de auto niet een wow-factor. Je kan ze nauwelijks naar eigen smaak samenstellen en veel dingen zijn anders om het anders zijn (en omdat het goedkoop te produceren is).

Het is in dat opzicht meer een Aziatisch budget-product: uitstekende aandrijflijn, goedkope afwerking en weinig keuze om je auto samen te stellen. Ook blijven de modellen erg lang hetzelfde. Dus het nieuwe auto gevoel blijft uit. Uiteraard zal Tesla de komende tijd een wereldspeler van formaat blijven en is het enorm knap wat ze in extreem korte tijd hebben weten te bereiken. Nu zijn ze een van de vele autofabrikanten die ook gewoon auto’s moet verkopen.

Via: Reuters

Meer lezen? Deze EV’s kun je in 2022 nog rijden!