Zoveel heeft Verstappen voor zijn team verdiend

Ja, Verstappen heeft het voor zijn team verdiend, hij had Checo niet eens nodig.

Op een gegeven moment raak je een beetje murw gebeukt door de Verstappen-hegemonie. Begrijp ons niet verkeerd, wij hebben ook een Max Verstappen drinkbeker, broodtrommel en dekbedovertrek. Waar je vroeger helemaal uit je plaat ging omdat Verstappen na een toprace derde werd (Hongarije 1994), is alles minder dan pole en een overwinning een beetje tegenvallend.

Vergeet niet dat we dit ook hadden met Michael Schumacher in zijn periode bij Ferrari en recentelijk Lewis Hamilton in een Mercedes. Dan is het natuurlijk de vraag: is het het allemaal waard? Nou, ja! Het prijzengeld van afgelopen jaar is bekend gemaakt en bij Red Bull zijn ze ZEER in hun nopjes met de prestaties van Max Emilian.

Hoeveel geld verdient Verstappen voor zijn team dan?

Racingnews365 heeft even een schatting gemaakt van het prijzengeld. Officieel wordt daar niet over gesproken, maar ze zijn eventejs de boeken ingedoken en kwamen met een interessante raming.

YAS MARINA CIRCUIT, UNITED ARAB EMIRATES – NOVEMBER 25: Former footballer Sergio Aguero presents Max Verstappen, Red Bull Racing, with his Pirelli Pole Position Award during the Abu Dhabi GP at Yas Marina Circuit on Saturday November 25, 2023 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. (Photo by Steven Tee / LAT Images)

Red Bull is topverdiener, zij ontvangen maar liefst 140 miljoen voor hun dominante prestaties. Het gat met Mercedes qua punten was enorm, maar in prijzengeld valt het heel erg mee. De toko van Toto krijgt namelijk 131 miljoen dollar. Scuderia Ferrari werd uiteindelijk derde en krijg 122 miljoen.

Toevallig hadden @jaapiyo en ondergetekende het er over: is dat geld het waard geweest voor Mercedes. Want ze hebben natuurlijk al veel geld. Een hogere positie in de eindstand betekent automatisch ook minder tijd in de windtunnel. We kunnen ons niet voorstellen of die schamele 9 miljoen euro belangrijker is dan extra tijd om te testen.

Poedelprijs

Het team dat het minste geld heeft, is Haas. Zij krijgen alsnog 60 miljoen dollar uitgekeerd voor hun prestaties op de baan. Relatief gezien vallen de verschillen heel erg mee, met dank aan Liberty Media. Bernie Ecclestone was aanzienlijk minder gul voor losers en keerde meer uit aan rijke topteams. Sterker nog, als je geen WK-punten haalde, kreeg je de reiskosten niet eens vergoed.

Dit is overigens precies de reden waarom de teams geen extra teams erbij willen hebben. De cost cap zit tegenwoordig op 500 miljoen dollar en op deze manier heb je al een gedeelte gedekt.

Is dit dan al het geld dat de teams krijgen? Nee, zeer zeker niet. Links en rechts zijn er teams die meer centjes ontvangen van de organisatie. Denk aan Ferrari, die een speciale bonus krijgen omdat ze een vaste waarde in de sport zijn (tot nu toe hebben ze elk seizoen meegedaan).