Lotus Off Grid Caravan is de eerste coole caravan

Met zo’n Lotus Off Grid Caravan kom je overal. Nu nog even een leuke sleepwagen ervoor zetten.

Een caravan is in feite een van de fijnste manieren om vakantie te vieren. Ja, we weten het: je kan ook een hotel boeken, maar dan mis je het punt. Met een caravan kun je ultiem op vakantie gaan. Je gooit je polyester sleurhut achter je hippe crossover en je kan overal terecht in Europa. Of verder.

Vakantie

Dan, op locatie aangekomen, kun je ‘m afkoppelen en rijden daar waar je naartoe wilt. Het is gewoonweg briljant. Er zijn twee nadelen. De eerste is dat je niet zo hard kan rijden. Niet dat je met 300 km/u naar Italië moet knallen, maar met 80 km/u duurt het aanzienlijk langer dan 120-130 km/u. Maar ok, je hebt vakantie en daar moet je maar overheen zetten.

Campings

Nee, het ergste zijn de campings. Werk je je het hele jaar een slag in de rondte, kun je op je vakantie weer parkeren tussen twee Nederlandse gezinnen die beide heel erg graag met jou en je eega willen kwartetten (het kaartspel, hopelijk).

Lotus Off Grid Caravan

Dus wat moet je dan doen? Simpel, koop deze Lotus Off Grid caravan. Lotus Caravans is een bedrijf dat losstaat van de Britse sportwagenbouwer. Lotus Caravans is een Australische fabrikant van caravans en hun Off Grid-range is de perfecte serie caravans om campings te ontwijken en gênante momenten te voorkomen.

Meerdere modellen

Er zijn meerdere modellen, variërend van iets minder dan 5 meter (16 voet) tot 7 meter (23 voet). Een Lotus Off Grid Caravan is prima voor een klein, compact gezin, dus. Het bijzondere aan deze mobiele hotelkamer is niet zozeer het interieur, dat er keurig uitziet. Nee, het is het onderstel. Daar hebben ze namelijk werk van gemaakt bij Lotus.

Off road

De rollende vakantiehuizen zijn namelijk voorzien van dubbele schokdempers van de firma Gabriel en extra sterke veren. Tevens staat de caravan hoger op zijn poten én zijn ze voorzien van 17 inch velgen met dikke BF Goodrich AT banden. Zoals je ziet, deze caravan is voor offroad gebruik ontworpen. Om te zorgen dat je gebruik kunt maken van elektrische apparatuur, is het dak van de Lotus Off Grid caravan voorzien van zonnepanelen.

Configureren

Nog leuker, je kunt de stoere sleurhut nu configureren! Het enige wat je nog nodig hebt is een goede vakantieauto. Tip: kies de Autoblog Vakantieauto van het Jaar 2020!