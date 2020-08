X-Klasse Yachting Edition is Maybach pickup

De X-Klasse Yachting Edition is de Maybach pick-up die Mercedes nooit heeft gebouwd.

De Mercedes-Benz X-klasse was niet het succes waar Mercedes op gehoopt had. De op de Nissan Navara gebaseerd pick-up was wellicht iets te duur voor een Nissan en iets te gewoontjes voor een Mercedes. De auto was echter een dermate grote teleurstelling dat Das Haus heeft besloten de productie van de X-Klasse geen vervolg te gaan geven.

W470

Het zal dus bij deze ene generatie (de ‘W470’) blijven. Ondanks het bescheiden succes voorzien veel tuners, verdelaars en mechanische verbeteraars een gouden toekomst tegemoet voor de X-Klasse. Met name zelfstandig ondernemers en fiscale pick-up rijders zullen de auto kunnen waarderen. Het is immers een stoere bedrijfswagen met een prestigeuze badge op de neus. Nu is de badge op de neus wel prima, maar het interieur was niet echt op niveau.

X-Klasse Yachting Edition

Drie keer raden wie daar wat aan gedaan heeft. Precies, bij Carlex hebben ze vaker een X-Klasse voorzien van een upgrade en dat hebben ze weer gedaan. Natuurlijk, de X-Klasse Yachting Edition is nog zeker geen echte Maybach, maar het interieur gaat er met sprongen op vooruit.

Carlex

Dat komt omdat er bijna geen goedkoop plastic meer te zien is in de X-Klasse Yachting Edition. Alles is gehuld in prachtig alcantara, fraai bewerkt hout en soepel leder. Het wisselt zich ook nog wat af, zodat het bijna een OEM-achtige vibe geeft. Leuke details zijn de alcantara afwerking op de deuren en het deels houten stuurwiel. De grootste dissonant is de transmissie, die komt juist goedkoop over. Maar ja, op een lapje leer op de pookknop is er ook niet veel meer wat je eraan kunt doen.

Achterbank

Niet alleen de passagiers aan de voorzijde zitten in absolute weelde, ook op de achterbank van de X-Klasse Yachting Edition is het goed vertoeven. Wederom zien we een geslaagde mix van alcantara, leder en hout. Het is er nog wel vrij krap en achterin zit je alsnog iets te rechtop, maar ja: dat is inherent aan het type auto. Handig: om het relaxter te laten lijken hebben ze de foto iets gekanteld. Slim.

Exterieur

Helaas zijn er wat weinig afbeeldingen van het exterieur, want daar hebben ze dit keer ook echt werk van gemaakt. De X-Klasse Yachting Edition heeft namelijk een two-tone kleurstelling (vinden ze leuk) van wit met goud, heel erg chique. Het velg-design komt van de Maybach is misstaat zeker niet op de X-Klasse.

Laadbodem

Overigens heeft Carlex ook het belangrijkste gedeelte van de pick-up, de laadbodem, voorzien van een fraai teakhouten dek. Precies, net als bij boten. Weet je meteen waar de naam vandaan komt. Prijzen van de X-Klasse Yachting Edition zijn niet bekend, maar reken er niet op dat het heel eg goedkoop is. Aan de andere kant: een beetje dikke G-Klasse is aanzienlijk duurder en belastingtechnisch minder interessant voor de betere strandtenthouder met kroost.