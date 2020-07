Vakantieauto van het Jaar 2020 – de ontknoping (deel 2)

Dit is deel 2 van de Autoblog Vakantieauto van het Jaar 2020. In deze tweede video de overige kandidaten en de bekendmaking van de winnaar!

In deel 1 van de Vakantieauto van het Jaar 2020 verkiezing maakte je kennis met de eerste drie van de vijf kandidaten. Het ging hier om de Audi RS6 Avant, de Bentley Continental GT V8 Convertible en de BMW M850i.

De kandidaten (deel 2)

De Vakantieauto van het Jaar 2020 kent een strenge voorselectie. Het moet een recente auto zijn, maar het moet bijvoorbeeld ook een toffe auto zijn waar jij en ik als petrolheads het warm van krijgen. We kwamen uiteindelijk tot een vijftal kandidaten. In deel 2 gaan we verder met de twee overgebleven kandidaten én zie je de ontknoping.

Land Rover Defender

Kun je deze eigenlijk nog vergelijken met zijn voorganger? De nieuwe Land Rover Defender is alles wat je van een moderne Defender kunt verwachten. En nog een beetje meer. Nooit eerder was de Defender zo comfortabel en bij de tijd. Als P400 met een zes-in-lijn benzinemotor is het gevaarte nog vlot ook. Kortom, een geschikte kandidaat voor de Vakantieauto van het Jaar 2020.

Porsche 911 Turbo S

De snelste van dit stel. Sterker nog, de nieuwe 992 Turbo S is één van de snelste auto’s die je op dit moment nieuw kunt kopen. Maar excelleren op één vlak betekent niet automatisch dat je overwinning binnensleept. Er zijn immers ook andere challenges voor de Vakantieauto van het Jaar 2020 verkiezing.