Audi S6 sleeper is sneller dan een nieuwe RS6

Een RS6 is leuk, maar een snellere Audi S6 sleeper is nog veel leuker. En historisch correct en verantwoord.

De huidige Audi S6 is een beetje een vreemde eend in de bijt. Het is duidelijk wat Audi met de S6 wilde doen: een soort M550d concurrent creëren. Een auto die overigens niet meer in de prijslijsten staat. Nu is de S6 meer een 540d met M-Sport pakket concurrent, maar toch. Het is een beetje vreemd dat Audi de A6 BiTDI Competition nu ineens S6 noemt.

Uitgesproken onopvallend

Gelukkig zijn er voldoende occasions. We keken even op Marktplaats en zagen deze Audi S6 sleeper. Vroeger waren de Audi ‘S’-modellen extra cool. Alleen aan de kitscherige aluminium spiegelkappen kon je zien dat het een snel model was en eventueel aan de Avus-velgen. Dat was het wel. Nog altijd zijn S-modellen niet uitgesproken opvallend. Zeker niet als je het vergelijkt met de komische bodykit en mega-grote velgen van de RS6. De RS6 is een beetje een karikatuur van zichzelf geworden.

Snelle Audi stationwagon

Het leuke aan een snelle Audi stationwagon is juist dat niemand het er aan af ziet. Dat vond de vorige eigenaar van deze Audi S6 sleeper waarschijnlijk ook. Op het oog is het een vrij normale Audi S6. De auto is Gletsjerwit van kleur en voorzien van gegoten 20″ wielen, maar het had net zo goed een Audi A6 2.0 TDI met S-Line pakket kunnen zijn. Alleen de vier uitlaten geven weg dat er een dikkere motor onder de kap ligt.

650 pk!

Maar zelfs die uitlaten zie je nauwelijks. Maar onder de kap is er behoorlijk wat aangepast. Want deze Audi S6 sleeper is voorzien van de turbo’s van de RS6. Ook het luchtinlaatsysteem is afkomstig van de RS6. Het originele Audi A6 sportuitlaatsysteem is gebruikt en om het allemaal lekker samen te laten werken, is de ECU herschreven. Het resultaat: geen 450 pk, maar 650 pk!

Audi S6 sleeper

Dat is 90 pk méér dan de vorige RS6 en dat is 45 pk meer dan de RS6 Performance. Het is ook 50 pk méér dan de huidige RS6. Sterker nog, Zelfs de E63S AMG (612 pk) en M5 Competition (625 pk) redden het niet. En het leuke van deze Audi S6 sleeper is dat de auto totaal niet opvalt, in tegenstelling tot bovengenoemde auto’s.

Nadelen

Zijn er ook nadelen? Wel een beetje. Ondanks het enorme vermogen, lijken de remmen niet te zijn aangepast. Ook het onderstel is nog standaard. Wellicht is het verstandig om daar nog even naar te kijken alvorens je elk weekend gaat shoppen in Würzburg. En dat wil je als je een S6 voor de deur hebt staan.

Compleet

Wel is de S6 lekker compleet uitgerust met allerlei opties. Het optiekpakket zwart, zwarte bekleding en carbon decoratielijsten passen op zich erg goed bij de witte kleur. Wel lekker, je hebt de magistrale S-Sportstoelen in deze auto. Dan nog een nadeeltje: al dit lekkers kost een hoop geld.

Fors

De verkopende partij wil namelijk heel erg graag 79.950 euro voor deze Audi S6 sleeper hebben. Dat is vrij fors. Aan de andere kant, de auto komt uit 2018 en is dus net 2 jaar oud en heeft net iets meer dan 30.000 km gereden in de tussentijd.

Interesse, check hier de S6 die sneller is dan een RS6.