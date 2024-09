Lotus Theory 1 is niet wat je verwachtte

Geen zorgen, wij verwachtten ook iets anders dan wat de Lotus Theory 1 is.

Afgelopen week kregen we lucht van het feit dat Lotus iets in hun schild voert. Je kan veel zeggen van het Brits-Chinese merk, maar verrassen kunnen ze zeker. In plaats van talloze Elise-derivaten kwam het merk recentelijk met een 2.000 pk sterke EV-hypercar, een forse SUV en een sedan. Op basis daarvan kan een nieuw aankomend project echt alles zijn. Het is dan ook niet precies wat we verwachtten, al is het moeilijk te beschrijven wat we dachten dat het was.

Lotus Theory 1

Het is in ieder geval de Lotus Theory 1 en om te beginnen: het is een concept. Hij komt gepaard met een persbericht wat je niet moet lezen voor je je ochtendkoffie hebt gehad (ask me how I know). Zo meent Lotus dat de auto een echt ‘DNA’ heeft: Digital, Natural, Analogue. En voor het gemak vergeten we dan even dat ‘digitaal’ en ‘analoog’ lijnrecht tegenover elkaar staan.

Digitaal

Dat digitale is echter geen woord van gelogen. Lotus maakt een grote heisa van ‘LOTUSWEAR’. Dat is een systeem wat de experience van de auto moet personaliseren voor elke inzittende van de auto. Zo krijgt de bestuurder op basis van digitale hulpmiddelen gevoelsmatig door hoe je met de auto moet rijden. Elke andere inzittende krijgt dankzij een bijzonder speakersysteem het gevoel van de auto mee in geluid. Klinkt, eh, spannend.

Het lijkt ons dus wijs om het even bij de basis te houden. De Lotus Theory 1 is een tweedeurs sportauto. Net als bijvoorbeeld de McLaren F1 en diens ‘opvolgers’ McLaren Speedtail en GMA T.50, heeft de Theory 1 één stoel in het midden en twee stoelen die deze stoel flankeren.

Elektrisch

Uiteraard is de Lotus Theory 1 volledig elektrisch. Mocht het een productiemodel worden, dan krijgt deze een 70 kWh groot accupakket, een 0-100 tijd van 2,5 seconden en een topsnelheid van 320 km/u. Oh ja, en 1.000 pk. De helft van de Evija, dus dat is niks. Welkom in de moderne wereld.

‘Lichtgewicht’

Ooit stond Lotus voor laag gewicht. De Lotus Theory 1 lijkt te proberen om het allemaal wat simpeler te maken qua structuur en dus wat lichter te worden. Vergeleken met de meeste EV’s lukt dat, maar alsnog kan de Theory 1 niet minder dan 1.600 kg op de weegschaal zetten. Da’s bijna twee keer een originele Elise. Nog een laatste leuk feitje: Lotus zegt dat ze inspiratie op hebben gedaan van de Type 49 Formule 1-auto. De e-motor en het accupakket zijn namelijk zo gebouwd dat ze een dragend deel zijn in het chassis en dus heeft de Theory 1 geen subframe.

Zoals gezegd hoef je de Lotus Theory 1 niet volgend jaar met een energielabel in de Lotus-dealer te verwachten. Het idee van de Theory 1 en de innovaties vinden echter wel hun weg naar straatauto’s. We gaan het zien.