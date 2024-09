Volvo EX30 nu ook op grijs kenteken

De nieuwe Volvo EX30 Cargo kun je rijden op grijs kenteken.

Wanneer je op zoek bent naar een bedrijfswagen, maar eigenlijk niet in een bedrijfswagen wil rijden. Een personenauto ombouwen tot grijs kenteken is helemaal geen gek idee. Vaak denk je dan aan een BMW X5 of iets dergelijks. Volvo gaat dit nu aanbieden met de EX30 Cargo.

Volvo EX30 Cargo op grijs kenteken

Dat betekent dat je kant en klaar, via Volvo, een EX30 op grijs kenteken kunt bestellen. De ombouw kost 2.238,34 euro ex de BTW, inclusief montage. Denk je dat je het zelf beter kan dan kost het 1.661,16 euro ex BTW ex montage.

De Volvo EX30 Cargo heeft geen achterbank en beschikt over een vlakke laadvloer. De achterramen zijn geblindeerd en je kunt daarnaast enkele opties aanvinken. Denk aan veiligheidsnetten, tussenschotten, sjorogen, bindrails of op maat gemaakte lade-inrichtingen.

Met BPM in 2025 en de eventuele milieuzones is de Volvo EX30 Cargo een slimme zakelijke bedrijfswagen. Je hebt het comfort en de look van een personenauto. Je hoeft geen concessies te doen op het gebied van laden, wat met veel elektrische bestelauto’s nog wel het geval is, en je bent als ondernemer klaar voor de toekomst.

Een ander voordeel is dat het een modulaire opbouw betreft. Mocht de EX30 niet langer nodig zijn op grijs kenteken dan is het voertuig om te bouwen naar een gewone personenauto.

De Volvo EX30 Cargo moet een alternatief zijn voor kleinere LCV’s. De Zweedse autofabrikant focust op zowel het MKB als de grote bedrijven. Net als bij een gewone bestelwagen verliest de EX30 Cargo wel zijn functie als gezinsauto: met de ombouw is het een auto met plek voor twee personen.

Uit de verkoopcijfers blijkt de EX30 voorlopig een hit in Nederland onder consumenten en zakelijke rijders. Het is afwachten of het MKB en het grote bedrijfsleven ook gaat warmlopen voor deze elektrische bedrijfswagen.