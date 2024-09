Lotus voert iets in hun schild, maar wat is het?

We worden lekker geplaagd door Lotus, alleen hebben we nog geen idee met wat.

Het nieuwe Lotus begon zo lekker, met de Emira als kekke sportwagen om een nieuw tijdperk in te luiden. Helaas waren de vervolgstappen iets minder Lotus-esque. De Eletre SUV en de Emeya-sedan zijn bepaald niet ‘des Lotus’. Geeft niet, er komen nog wel weer sportauto’s. Toch?

Lotus Theory 1

Op Chinese sociale media stuurt de marketingbaas van Lotus namelijk één afbeelding de wereld in. Met de enige andere informatie dat ‘ie Theory 1 gaat heten (en dus waarschijnlijk nog een concept is) en dat de onthulling op 17 september is. Volgende week dinsdag dus.

Het enige wat we kunnen doen is dus speculeren. We zien een nogal agressieve hoek aan zo te zien de achterkant van de auto, met de tekst ‘Lotus’ tussen de achterlichten. Het gedeelte erboven lijkt een spoiler, al dan niet eentje die elektronisch bedienbaar is. Zeker weten doen we het niet, maar het lijkt om meer te gaan dan een SUV of sedan.

Elise-opvolger

Volgens Autocar is het waarschijnlijk dat de Theory 1 een preview wordt voor de Lotus Type 135, de codenaam voor een Elise-opvolger. Tenminste, een auto die in de voetsporen van de Elise moet treden. Het merk heeft al eens bevestigd dat ze enkel nog elektrische auto’s willen bouwen, dus vestig niet al te veel hoop op een 700 kg wegend autootje met een 2.0 liter benzinemotor. Al laten we ons graag verrassen uiteraard.

We gaan het zien op 17 september. Spannend!