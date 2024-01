Helaas: de Lotus Emira moet wijken voor een EV

Het lijkt erop dat de Lotus Emira – in tegenstelling tot de Elise – geen lang leven gaat krijgen.

Zoals het er nu uitziet moeten alle auto’s vroeg of laat elektrisch worden. Dat een Fiat 500 elektrisch gaat is niet zo’n ramp. Sterker nog: de auto wordt er alleen maar beter op. Dat ook sportwagens elektrisch moeten worden is dan wel weer jammer…

Veel sportwagenfabrikanten, zoals Ferrari en Lamborghini, houden dan ook zo lang mogelijk vast aan de verbrandingsmotor. Je zou dus denken dat Lotus de Emira – hun laatste auto met verbrandingsmotor – ook zo lang mogelijk in leven houdt.

Niets is echter minder waar: de Emira is geen lang leven beschoren. Evo Magazine weet te melden dat de Emira plaats moet maken voor de volledige elektrische ‘Type 135’. En dat gaat al in 2027 gebeuren. Dat klinkt nog ver weg, maar dat zou betekenen dat de Emira al na 5 jaar uit productie gaat.

5 jaar is voor een Volkswagen Golf misschien een normale levensduur, maar niet voor een Lotus. De Elise is maar liefst 26 jaar in productie geweest. De Elise heeft tussendoor weliswaar de nodige upgrades gekregen, maar de basis van de auto stamde nog uit 1996.

Één troost: de elektrische opvolger van de Emira wordt geen Chinees product. De Type 135 zal namelijk als vanouds in Hethel gebouwd worden. Daar wordt nu alleen nog de Emira gebouwd, maar die zal dus plaats moeten maken voor de elektrische sportwagen. Óf de Type 135 wordt simpelweg een elektrische Emira, dat zou ook heel goed kunnen.

Als deze plannen inderdaad doorgaan, wordt Lotus dus over drie jaar een puur EV-merk. De line-up zal dan bestaan uit de Eletre (de SUV), de Emeya (de sedan) en de Type 135 (de sportwagen). Daarnaast zit er ook nog een kleinere SUV in de pijplijn. Daarmee wordt Lotus dus een soort Porsche, maar dan elektrisch.