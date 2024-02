Lucid Air instapper is hier: goedkoper dan de Model S, meer range

De échte Lucid Air instapper is eindelijk te bestellen in Nederland!

Van alle nieuwe EV’s van start-ups is de Lucid Air toch wel een van de meest indrukwekkende. Qua technologie is de Lucid Air ‘state of the art’ en het is zowel vanbuiten als vanbinnen een fraaie auto. Maar ja, dat prijskaartje… Je bent minstens €115.000 kwijt voor een Lucid Air.

Althans, dat wás je kwijt. Lucid introduceert vandaag echter de langverwachte instapper: de Lucid Air Pure RWD. Er was al wel een Pure met vierwielaandrijving leverbaar, maar dit is dus de echte instapversie met één elektromotor.

Echt afzien is het niet in deze instapper, want je hebt alsnog 442 pk tot je beschikking. Daarmee zit je in 4,7 seconden op de 100 km/u. Dat zou voldoende moeten zijn. Laten we ook niet vergeten dat dit een luxe sedan is, geen supercar.

Qua actieradius kom je er al helemaal niet bekaaid vanaf. Integendeel, met 747 km heb je juist een zeer riante actieradius. Er is op dit moment maar één EV met een grotere range, en dat is de Lucid Air Grand Touring. Laden gaat ook vrij vlot: in 20 minuten moet je er 400 km range bij kunnen hebben.

De hamvraag is natuurlijk: wat moet ‘ie kosten? De nieuwe Lucid Air Pure RWD kost slechts €88.000. Dat is alsnog veel geld, maar we hebben het wel over een sedan van bijna 5 meter lang.

‘Veel geld’ is natuurlijk een relatief begrip, dus laten we vooral even naar de concurrentie kijken:

Mercedes EQE 350+ Long Range (292 pk, 671 km range): €82.028

Lucid Air Pure RWD (442 pk, 747 km range): €88.000

Tesla Model S (680 pk, 723 km range): €95.990

Mercedes EQS 450+ (360 pk, 735 km range): €112.720

Porsche Taycan Performance Battery Plus (435 pk, 678 km range): €113.044

Met de nieuwe instapversie is de Lucid Air nu goedkoper dan de Model S, die ook nog eens een kleinere range heeft. De Model S is met 680 pk een stuk sneller, dat dan weer wel. Maar de Tesla is in dit geval zeker niet de prijspakker.

Bij Mercedes kan de vergelijking twee kanten op, want de Lucid Air zit een beetje tussen de EQE en de EQS in. Een EQE heb je voor minder, maar dan heb je een auto die én minder range heeft én veel minder vermogen. In dit prijssegment is de Lucid Air dus helemaal geen gekke keuze. Nu afwachten of mensen ‘m ook daadwerkelijk gaan bestellen…