Is Tesla op zoek naar een vervanger van Elon Musk…?

Het zou wel ironisch zijn als Elon Musk zelf ontslagen wordt.

Elon Musks taak als ‘minister van overheidsefficiëntie’ zit er alweer bijna op, maar intussen heeft dit wel een hoop schade aangericht bij Tesla. De dubieuze groet en de kettingzaag hebben de verkoopcijfers geen goed gedaan. Het is de vraag of deze smet op Tesla gaat verdwijnen zolang Musk aan het roer staat. Ook al doet hij een stap terug bij DOGE, hij zal zich waarschijnlijk nog steeds blijven bemoeien met de politiek.

Daarom is het helemaal geen gekke gedachte dat Tesla op zoek gaat naar een nieuwe baas. Sterker nog: volgens The Wall Street Journal heeft het bestuur stappen gezet om een andere CEO te vinden. Ongeveer een maand geleden zouden bestuursleden contact opgenomen hebben met recruitmentbureaus om een nieuwe CEO te zoeken.

Dat schrijft The Wall Street Journal, maar… Tesla is er als de kippen bij om dit te ontkrachten. Op X schrijven ze dat dit bericht “absoluut onwaar” is, en dat dit voor de publicatie van het artikel al gecommuniceerd was naar de media. Tesla schrijft dat het bestuur nog alle vertrouwen heeft in Musk.

Elon Musk doet er zelf nog een schepje bovenop. Hij tweet in hoofdletters dat het een “EXTREEM ERNSTIGE SCHENDING VAN ETHIEK” is. The Wall Street Journal heeft willens en wetens een onjuist artikel gepubliceerd, aldus Musk.

‘Fake news’ roepen is natuurlijk een beproefde tactiek van Trump en co, dus we nemen de Tweet van Musk met een korreltje zout. Het is best mogelijk dat het bestuur druk heeft uitgeoefend op Elon Musk, aangezien hij Tesla behoorlijk in de steek heeft gelaten.

Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers zei Elon Musk ook expliciet dat hij weer meer tijd aan Tesla gaat besteden. Het zou best kunnen dat Tesla daadwerkelijk stappen heeft gezet om een nieuwe CEO te zoeken, maar dat die zoektocht inmiddels weer gestaakt is. Wie zal het zeggen.

