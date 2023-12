Lucid gaat Tesla heel snel aanvallen met kleine sedan

De betere Tesla komt van Lucid en dat moet ook gaan leiden tot betere verkoopcijfers.

Het kan zijn dat je in de markt bent voor een elektrische sedan, maar je ietwat huiverig bent. Kijk, in principe is er geen betere deal dan een Tesla Model 3: 300 pk, achterwielaandrijving, ruimte voor 4-5 personen, prima range, gunstige laadtijden en dat alles voor 43 mille. Dus in dat opzicht begrijpen we dat iedereen een Tesla koopt. Ze concurreren nu met auto’s uit een klasse lager.

Er hangt alleen een Elon Musk luchtje aan de auto. Nu zijn er wel meer auto’s waarbij de opdrachtgever in kwestie ‘aanwezig’ zijn. We gaan geen Godwinnetje doen en de kever benoemen, maar het kan zijn dat je liever iets anders wil. Goed nieuws: er is een nieuwe elektrische sportsedan op komst en wel van de grootste ‘concurrent’ van Tesla: Lucid.

Kleiner model

Lucid is een soort automotive NSC of BBB, want het bestaat voornamelijk uit ontevreden oud-medewerkers en leden van (in dit geval van) Tesla en ze denken het beter te kunnen. Op dit moment hebben ze één auto, de Lucid Air, een enorme en zeer prijzige sedan. Binnenkort komt daar de Lucid Gravity bij. Je kan de eerste zien als een Model S-concurrent en de tweede als een alternatief op de Model X.

Maar nu bevestigt Lucid CEO Peter Rawlinson dat er een model onder de Air komt: wederom een sedan, maar dan een maatje kleiner en flink goedkoper. De richtprijs is 50.000 dollar. Met deze auto hoopt Lucid de verkoopcijfers drastisch te kunnen verhogen. Want ondanks de goede bedoelingen van het merk en dat het echt toffe auto’s zijn, slaan ze nog niet echt aan.

Bekende strategie

Net als de NSC en BBB is het vooral oude wijn in nieuwe zakken: dus je ziet dat de strategie hetzelfde is als bij hun oude partij. In het geval van Lucid betekent dat eerst een grote dure sedan, dan een grote dure crossover en dan een betaalbare sedan die de wereld op zijn kop moet gaan zetten.

Het speelveld is natuurlijk wel helemaal anders. Tesla kon de Model S middels zeer genereuze belastingvoordelen aan de man brengen. De Model S was destijds de enige auto in zijn klasse. Tegenwoordig is er veel meer concurrentie. De traditionele fabrikanten maken EV’s en er zijn enorm veel Chinese automerken (5342 volgens de laatste telling) bijgekomen.

Toch voorziet Jim Rawlinson een goede toekomst voor het merk:

We moeten het gaan zoeken in volume. Zo’n merk zijn we. Jim Rawlinson, vindt Lucid plots een volumemerk.

Moeten we nog lang wachten?

Maar wanneer komt de nieuwe kleine Lucid dan? Volgens Rawlinson kost het 3,5 jaar om een auto te ontwikkelen en zijn ze een tijdje geleden al begonnen. De auto moet echt een rechtstreekse Tesla Model 3-concurrent worden. Het is voor het eerst dat Rawlinson zich zo uitlaat, zo ziet hij de Air als een Model dat boven de Model S staat. Hij mag dat zeggen, want hij heeft ze allebei ontwikkeld.

Dan rest de vraag: waarmee gaat Lucid zich onderscheiden? Want er zijn tegenwoordig genoeg alternatieven voor als je geen Tesla Model 3 wil. Dat is simpel: efficiency. De nieuwe Lucid middenklasser krijgt de allerbeste batterij. Deze heeft een grotere energiedichtheid, waardoor je minder accu nodig hebt om verder te komen. Voor de gebruiker is dat nog goedkoper ook. Lucid verdient zijn geld als accubouwer, dus ze weten er wel wat vanaf. Kortom, het worden nog spannende tijden!

Via: Autocar