Gaat deze Tesla-killer Tesla nog killen?

Want het schiet nog niet zo op met de Tesla-killer uit de VS.

Het is altijd een genot om de comments te lezen als we de term Tesla-killer bezigen. De Fansla’s, EVangelisten en MUSKetiers klimmen dan in het toetsenbord om te zeggen hoeveel verder Tesla is. Hoe superieur de aandrijflijnen zijn. Hoeveel marge er op een Tesla zit. Ook de fantastische Ph-waarde van de huid van Elon Musk wordt niet vergeten. Hoe durven wij Tesla in een slecht daglicht te zetten!

Het ironische eraan is dat het bedoeld is als een groot compliment. Als het gaat om elektrische auto’s doet Tesla het uitermate goed. Ze bouwen er veel, ze maken er winst op en het EV-aspect (range, efficiency, laadtijden, supercharge-netwerk) is ongekend. Dus ja, als er een nieuw elektrische automerk zich aandient, gaan we dat meten aan Tesla.

Tesla-killer nummer 1

Lucid is een van die fabrikanten. De CEO van het Amerikaanse luxemerk, Peter Rawlinson, is een oud-werknemer van Tesla. Daarbij is hun eerste product, de Lucid Air, een grote elektrische sedan die ongeveer even groot, snel en duur is als de Tesla Model S. Logisch dus dat we die twee met elkaar vergelijken.

Lucid heeft een boekje open gedaan over hoe het gaat met de toko en het is niet allemaal denderend. Zo willen ze dit jaar namelijk 10.000 tot 14.000 auto’s gaan bouwen. Nu is dat op zich geen slecht aantal voor een dure grote sedan van een nieuw merk waar niemand van gehoord heeft. Maar het aantal is bijna gelijk aan de verwachting voor vorig jaar. De omzet bedroeg 258 miljoen dollar. Dus het begint al een beetje te lopen.

Om hoeveel aantallen gaat het?

Er werden vorig jaar 7.180 exemplaren gebouwd en 4.369 afgeleverd aan klanten. Zoals gezegd, was de verwachting tussen de 12.000 en 14.000 stuks. Volgens Lucid komt dit door problemen met toeleveranciers. Chiptekorten en zo.

Op dit moment heeft Lucid nog 28.000 reserveringen voor de Air. Mensen trekken hun reservering dus in, want dat aantal was voorheen zo’n 35.000. Het kan ook zijn dat mensen liever even wachten op de Lucid Gravity (afbeelding onder), de SUV die op de planning staat voor volgend jaar.

Even ter referentie qua verkoopcijfers. Tesla verkocht afgelopen jaar 1.313.851 auto’s. Van de Model S en Model X verkocht Tesla gezamenlijk 66.705 exemplaren. Dus Lucid is op weg, maar moet nu even doorpakken om en echte Tesla-killer te zijn. Binnenkort komt het merk ook in Nederland op de markt, wellicht dat wij er wel warm voor lopen.

Via: Carbuzz

