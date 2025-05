Dit Europese merk maakt een comeback (met hulp van Nissan)

Een merk wat in 2011 op de fles ging keert terug.

Er worden regelmatig pogingen gedaan om oude merknamen af te stoffen, maar die zijn lang niet altijd succesvol. Nu wordt er weer een merk nieuw leven ingeblazen. Dit is echter geen kansloze exercitie, want er zitten serieuze partijen achter en er is al een fabriek.

Het betreft een Spaans merk, namelijk Santana. Die kennen we vooral van hun onder licentie geproduceerde Land Rovers. Dit hebben ze van de jaren ’60 tot in de jaren ’90 gedaan. Later hebben ze ook nog SUV’s voor Suzuki gebouwd. Santana verkeerde lang in zwaar weer, maar is uiteindelijk pas in 2011 op de fles gegaan.

Nu gaat Santana dus een comeback maken. Ze blijven dicht bij hun roots, want ze gaan gewoon weer auto’s bouwen in de oude fabriek in Linares. Er zit echter wel een Aziatisch tintje aan. De wederopstanding van Santana wordt namelijk gefinancierd door Zhengzhou Nissan. Dit is een joint-venture tussen Nissan en het Chinese Dongfeng. Ook het Chinese Anhui Coronet Tech is erbij betrokken.

Santana toont alvast een teaserplaatje van hun gloednieuwe model. Zoals je ziet wordt het een pick-up met dubbele cabine. Het wordt dus gewoon een werkpaard, in lijn met de historie van het merk. Ze spreken zelf van de “terugkeer van de legende”.

Je denkt nu waarschijnlijk dat het een elektrische pick-up is, maar niets is minder waar. Het wordt gewoon een ouderwetse diesel, al komt er ook een plug-in hybride variant. Maar geen volledige elektrische versie dus.

Volgens Santana is de auto compleet nieuw, al is het aannemelijk dat er stiekem toch wat techniek van Zhengzhou Nissan wordt gebruikt. Toevallig hebben zij vorige week een plug-in hybride pick-up onthuld in Shanghai.