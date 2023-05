‘Goedkope’ instap-Lucid Air heeft Nederlandse prijs

We zullen niet zeggen dat Lucid Air opeens betaalbaar is, maar de nieuwe instapper is wel een stuk minder duur.

Tussen de vele nieuwkomers die de markt overstromen springt Lucid er toch wel bovenuit. Met de Lucid Air weten ze zelfs Tesla af te troeven. Er kleeft wel een flink nadeel aan en dat is het torenhoge prijskaartje. De Lucid Air Dream Edition kost €222.000. En de Grand Touring is met €180.500 ook geen koopje.

Er zaten echter ook goedkopere (lees: minder dure) versies aan te komen en daarvan maakt Lucid nu de Nederlandse prijzen bekend. Het gaat om de Lucid Air Pure AWD en de Lucid Air Touring. De echte instapper is trouwens de Pure RWD, maar daar heeft Lucid het nog niet over.

Voorlopig is de instapper dus de Lucid Air Pure met vierwielaandrijving. Daarvoor ben je €115.000 kwijt. Nog steeds een hoop geld, maar het scheelt wel de helft ten opzichte van de Lucid Air Dream Edition. In tegenstelling tot de duurdere versies, die een glazen dak hebben, heeft de Pure een aluminium dak.

Het mooie is: de Pure kost de helft van de Dream Edition, maar je krijgt niet de helft van de range. De Lucid Air Pure heeft namelijk alsnog een hele riante actieradius van 725 km. Het betreft nog een schatting van de WLTP-waarde, maar de range is dik in orde, zoveel is duidelijk. Met een vermogen van 480 pk is Pure ook vlot genoeg.

Tegelijkertijd met de Pure lanceert Lucid de Touring in Nederland, die tussen de Pure en de Grand Touring is gepositioneerd. De Touring heeft dezelfde actieradius als de Pure, maar moet het hebben van meer vermogen, namelijk 620 pk. Voor deze versie betaal je €134.000.

Hoewel de Lucid Air een stuk goedkoper is geworden met de nieuwe instapversie, is ‘ie nog steeds duurder dan de concurrentie. Je hebt namelijk een Tesla Model S en een Mercedes EQS voor minder:

Tesla Model S (634 km, 680 pk): €107.490

Mercedes EQS 450+ (757 km range, 333 pk): €109.090

Lucid Air Pure (725 km range, 480 pk): €115.000

BMW i7 (625 km range, 544 pk): €145.500

De Lucid heeft echter wel wat te bieden: meer range en betere afwerking dan de Model S en meer vermogen dan de Mercedes EQS. Als je in dit segment gaat shoppen is de Lucid dus zeker het overwegen waard.