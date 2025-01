Luister hier 3 uur lang naar het motorgeluid van de Lexus LFA

Even lekker ontspannen met het lekkerste V10-geluid dat er is.

Kun je bijna € 400.000 vragen voor een Lexus? Die vraag hebben ze zichzelf bij Toyota vast gesteld. Het antwoord bleek achteraf: absoluut! De LFA werd een hit, een icoon, een moderne klassieker en sinds dit jaar ook youngtimer.

Het succes komt voor een groot deel op het conto van de krachtbron: de 1LR-GUE V10-motor waar Toyota de hulp van Yamaha voor inschakelde. Om optimaal van de V10 te genieten, heeft Toyota een video gedeeld met daarin 3 uur lang het motorgeluid van de Lexus LFA.

Nog even de cijfertjes. De legendarische tiencilinder produceert 560 pk en 480 Nm. Daarmee schiet de LFA met een oogstrelend geluid in 3,7 seconden van stilstand naar 100 km/u. De topsnelheid is begrensd op 325 km/u. Een van de medewerkers die aan de motor werkte, is Shinichi Sano. Volgens hem is de V10 ”eigenlijk een teruggetunede F1-motor”.

Aangepast voor het geluid

De tiencilinder is gebouwd met op maat gemaakte onderdelen. Op die manier werd de V10 zelfs kleiner dan een gemiddelde V8-motor. Sano’s collega Yusuke Nakayama vertelt over de bouw van de V10. ”Van wat ik hoor, is de hoek tussen de twee rijen cilinders van 72 graden gekozen om een beter geluid te creëren”, zegt Nakayama. Daarnaast zijn de verbrandingsslagen zo getimed dat de motor geleidelijk loopt en een lekkerder geluid produceert.

Voeg daar een uitlaatspruitstuk met gelijke lengte, drie centrale uitlaatpijpjes, een demper die voor een diepe bas zorgt bij een laag toerental en de V10-schreeuw bij een hoge toeren aan toe en je hebt misschien wel het mooiste motorgeluid ter wereld. Nu moet het geluid voortleven in de V8 van de LC, maar die achtcilinder zal nooit zo zalig klinken als het motorgeluid van de Lexus LFA. Geniet je met me mee?

Foto: Lexus LFA gespot door @tristheking

Bron: Toyota Times