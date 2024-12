Al deze toffe auto’s worden youngtimer in 2025

Een frisse lading jongvolwassenen voor Nederlandse ondernemers.

De youngtimerregeling leent zich voornamelijk voor verstandige, interessante opties. Maar wat als je behoorlijk succesvol bent als ondernemer en wat meer te besteden hebt. Wat voor auto kun je dan in 2025 als youngtimer rijden? Dit zijn tien van de tofste auto’s die volgend jaar hun vijftiende verjaardag vieren. En die je dus mag gaan bijtellen op basis van de dagwaarde.

Maserati GranCabrio

Na de GranTurismo S en MC Stradale vond Maserati het in 2010 tijd om een Spyder-versie te bouwen. En zo werd de Maserati GranCabrio geboren. Hij erfde de 4.7 liter grote V8 van zijn dichte neef en nam eveneens 440 pk mee. Maserati vertelde trots dat de GranCabrio de langste wielbasis van de markt had. Zoals wel vaker gaat het niet om de lengte, maar wat je ermee kan. Vandaag de dag pik je er een op Marktplaats op voor een bedrag tussen de € 50.000 en € 70.000.

Renault Mégane Renault Sport 250

Het geweldige succes van de Mégane RS 230 R26-R wil Renault graag voortzetten. De Fransosen komen op de auto hierboven: de Mégane Renault Sport 250. Voorin ligt een 2.0 turbomotor beter bekend als de F4RT met 250 pk en 340 Nm aan koppel. Je koopt er vandaag de dag een voor zo’n € 15.000. Wie een ruigere RS-youngtimer wil, moet nog een jaartje wachten. In 2011 bouwde Renault namelijk de R.S. 265 Trophy en de R.S. 250 Cup.

Porsche 997.2 Sport Classic

De 911 van de 997-generatie is al een tijdje een youngtimer, net als de 997.2-facelift. Nu zijn we op het punt beland dat toffe speciaaltjes binnen de marge van 15 jaar gaan vallen. We beloven dan ook dat dit niet de laatste 911 van dit lijstje zal zijn.

De Porsche 997.2 Sport Classic die je hierboven ziet, beschikt over een atmosferische 3.8 liter boxer zescilinder met 408 pk. Met een hangeschakelde zesbak kies je in welke versnelling je rijdt. Jaren geleden verscheen de 997 Sport Classic op de markt vanaf 276.300 euro. Nu staat er eentje te koop bij een Porsche-dealer voor € 379.900 en mag je elders € 419.880. Goedemorgen. Ok, deze auto ga je dus NIET bijtellen als youngtimer.

Aston Martin Rapide

De Rapide was het allemaal net niet in zijn klasse. Niet de snelste, niet de comfortabelste en ook niet de ruimste. Het enige waar de Aston in uitblonk, was elegantie. Daar kun je best mee voor komen rijden bij de klant. Eenmaal aan de koffie kun je pochen over de 5.9 liter V12 die onder de motorkap woont en voor 476 pk en 600 Nm zorgt. Bij zijn lancering vroeg AM € 256.799. Nu vinden we er eentje online voor nog geen € 75.000. Grijp je in 2025 je kans door deze youngtimer te kopen!

Porsche 911 997.2 GT3 RS

In 2000 deed de Porsche GT-afdeling een zet waar het nu nog steeds de vruchten van plukt. In dat jaar werd de eerste 911 (996) GT3 geboren. Tien jaar later verscheen de knaap hierboven: de 997.2 GT3 RS. Naast dat dit de laatste generatie was met de bekende Mezger-blok is de 997.2 GT3 RS ook de (voorlopig, hopelijk) laatste GT3 RS met een handbak. Er staat momenteel een Clubsport-versie te koop voor iets minder dan € 300.000.

Maserati Quattroporte Sport GT S Awards Edition

Doorgaans zijn we niet zo van de zelfverzonnen awards die auto’s krijgen toebedeeld, maar het verhaal van deze Awards-special is wel de moeite waard. De Quattroporte Sport GT S werd bedolven onder de uitreikingen. Bij de 65ste award vond Maserati het genoeg reden om een speciale versie uit te brengen. Dat werd deze Quattroporte Sport GT S Awards Edition. Hij heeft dezelfde V8 als de GranCabrio waar je hierboven over las. Er werden er 126 van gemaakt. Een Awards-speciaalje vinden wordt dus lastig. Gelukkig staat er een ‘gewone’ Sport GT S te koop bij HooG Selections.

Porsche 997 GT2 RS

Toen Porsche in 2010 op de proppen kwam met de GT2 RS was het de snelste en sterkste Porsche ooit. Vijftien jaar geleden was 620 pk en een 0-naar-100-tijd van 3,5 seconden genoeg voor die titels. Binnen een mum van tijd waren de 500 exemplaren uitverkocht. De GT2 RS’en die naar Nederland kwamen, gingen voor € 309.700 inclusief BTW en BPM. Anno 2025 kun je deze youngtimer in het buitenland vinden voor een tonnetje of vier.

Mercedes-AMG SLS

Op de autobeurs van Frankfurt van 2009 kregen we deze 300SL-hommage voor het eerst te zien. De duidelijke knipoog naar die auto uit de jaren ’50 is natuurlijk de manier waarop de deuren open gaan. Onder de door Mark Getherston ontworpen koets ligt de M159-motor. In deze configuratie produceert deze 6.2 liter V8 maar liefst 571 pk en 650 Nm. Er staan er nu een aantal te koop die in 2025 youngtimer worden. De prijzen variëren tussen de twee en drie ton.

Ferrari 599 GTO

Had de 599 GTB Fiorano een upgrade nodig? We denken van niet. Blijkt een nog hardere 599 in de vorm van deze GTO waanzinnig te zijn? Absoluut! De V12 werd 60 pk sterker gemaakt voor een totaal vermogen van 670 pk. Daarmee werd de 599 GTO zelfs sterker dan de Ferrari Enzo. Ga je er eentje kopen, let dan wel op voor neppers.

Lexus LFA

We sluiten af met een knaller: de Lexus LFA. Zonder twijfel de beste auto die ooit uit de Lexus-fabriek kwam rollen. Het geluid van de V10 dat zijn vermogen van 560 pk naar de achterwielen. Eén nadeel: de 500 LFA’s die werden gebouwd, kostte nieuw vier ton. Mocht de LFA-opvolger er ook echt komen, hopen we dat die een beetje betaalbaarder is.

Foto: Porsche 997 Sport Classic door spotter @mats_bulters