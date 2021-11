World Cruiser is de meest bizarre camper van de dag

Of ‘ie nog een beetje groter mag zijn: deze gigantische ‘World Cruiser’ camper is een ronduit bizar apparaat.

Men zegt wel eens dat als je écht wil weten wat een camper is, je naar de VS moet kijken. Daar plempen ze niet een caravan achterop een Fiat Ducato, maar bouwen ze gigantische apparaten die meestal niet onder doen voor een stadsbus. Je kunt je voorstellen dat je dan qua luxe niks te klagen hebt.

World Cruiser

Qua inzetbaarheid misschien wel. Want zo’n grote camper, die ze daar meestal een RV noemen, is niet echt geschikt voor alle terreinen. Dat zette Peter Dunkel aan het dunken, eh, denken. Kun je een luxueuze camper bouwen die ook nog eens inzetbaar is voor stevig werk én op het onverharde zijn mannetje kan staan?

De inspanningen van Dunkel resulteerden in dit bizarre apparaat. De World Cruiser. De basis is wel een commercieel voertuig, een Ford F-750 uit 2008 om precies te zijn. Dat is de grootste truck die Ford levert en deze wordt meestal gebruikt als basis voor vrachtwagens, vuilnisauto’s en dat soort werk. De wielbasis werd flink verlengd om achter de dubbele cabine nog een campergedeelte te creëren. Om fatsoenlijk te kunnen staan en ruimte te maken voor een bed, werd een grote constructie op het dak toegevoegd.

Pickup

Bij de iets kleinere (lees: minder extreem grote) Ford F-650 voegen derde partijen vaak nog een pickup-bed toe. Dat is bij de World Cruiser ook gebeurd, waardoor je in de wielbasis van de bizarre camper (die niet bekend is) waarschijnlijk een volledige Ford F-650 kunt plaatsen. Ook is daar ruimte voor een dubbele set benzinetanks, waardoor de World Cruiser in totaal 240 liter diesel kan meeslepen. Dat scheelt weer tanken. De motor in kwestie is trouwens een Caterpillar dieselmotor die aan een industriële Allison zesbak vastzit. Het totaal komt uit op ‘slechts’ 300 pk, maar wel 1.626 Nm. In ieder geval kan de World Cruiser zo’n 120 km/u op de snelweg, dat lijkt ons snel zat.

Zes miljoen

Het engine wat van Ford zelf kwam was de F-750 en het pickup-bed (waarschijnlijk van een F-350). De rest is compleet vanuit het niks opgebouwd door Dunkel, die gelukkig wel technisch is ingesteld. Naar verluidt heeft Dunkel in totaal bijna zes miljoen dollar geïnvesteerd om de World Cruiser te realiseren. Dat is een stevig bedrag als je bedenkt dat er maar ééntje van is, die waarschijnlijk geen zes miljoen dollar waard is.

Daarmee is de World Cruiser echter alles behalve goedkoop. De auto dook voor het laatst op tijdens een Mecum-veiling in 2013. Toen moest ‘ie tussen de 450.000 en 650.000 dollar opleveren, maar na het hoogste bod van 500.000 dollar was ‘ie toch niet verkocht. Waar de World Cruiser nu bivakkeert is niet bekend.