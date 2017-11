Luyendijk: FIA moet F1 coureurs elkaar op de bek laten slaan

Een poffert op de neus op zijn tijd zou heilzaam zijn, aldus de Nederlandse race-legende.

Inmiddels staat Max Verstappen natuurlijk eenzaam bovenaan op het lijstje met Nederlanders die het meeste bereikt hebben in de autosport. Doch voordat Max op het toneel verscheen, stond Arie Luyendijk zeker op de shortlist met mogelijke kandidaten voor deze eer. In tegenstelling tot Le Mans winnaars Gijs en Jan schopte Arie het weliswaar nooit tot de Formule 1, maar hij won wel twee keer de Indy 500.

De Amerikanen houden ervan om helden uit het verleden te blijven betrekken bij hun sport en Arie is als Steward nog steeds betrokken bij het IndyCar kampioenschap. Het is dan ook geen wonder dat de in Amerika woonachtige Nederlander ook een mening had over zijn collega-stewards bij de Grand Prix in zijn gekozen domicilie. Op Twitter gaf de race-veteraan echter aanvankelijk nog aan dat hij zijn mening maar beter voor zich kon houden.

Maar kennelijk is de Sommelsdijkenaar van gedachten veranderd. In een interview met gpupdate praat hij honderduit over alle aspecten van het issue. Arie geeft onder andere aan dat hij de ietwat controversiële reactie van Max wel kan begrijpen. Daarnaast vindt hij het een goed idee als de FIA een vast panel van stewards gaat gebruiken. Zelf maakt hij immers samen met Max Papis en Dan Davis deel uit van een vaste groepje stewards dat bij elke IndyCar-race aanwezig is. Doch het interessantste voorstel van Luyendijk is de coureurs elkaar een paar hoeken te laten verkopen. Dat doen ze immers ook bij de razend populaire NASCAR-serie.

Ik vind dat ze elkaar gewoon eens een keer op de bek moeten slaan als ze boos zijn. Doen ze in de NASCAR ook. Zie je direct op elk nieuwskanaal, daarom laten ze het volgens mij ook wel een klein beetje toe. Marketingwise is dat wel slim, mensen willen emotie zien.

Geef de mensen wat ze willen! Kablam recht op zijn gok! Het roept wel de vraag op: wie zou er uit het huidige veld het meeste gebaat zijn bij een gevecht? Laten we daar nou onlangs nog over gesproken hebben op de redactie. Ik denk dat ‘thug‘ Kevin Magnussen wel een redelijke kans maakt als winnaar uit de bus te komen, maar enkele collegae zetten hun Ekkermannen liever op Bottas en Raikkonen. Wie zie jij wel een paar flinke meppen verkopen? En nu we toch gezellig naar dit niveau zijn afgedaald, wie zie je graag wat ferme tikken ontvangen? Laat het weten, in de comments!