Koop deze Peugeot 206 en wacht tot VTEC erin vliegt

Jazeker, deze Fransoos is een harttransplantatie ondergaan. En dat is zoals je al kan zien op de foto’s niet het enige wat er verspijkerd is aan deze oude bekende(?). Het begint al met de buitenkant. Er zit een wilde bodykit op, inclusief spoilers, booskijkers, kekke spiegels en een ‘gladgemaakte’ achterklep. Als klap op de vuurpijl scharnieren de portieren ‘naar boven’. Lambo Style Doors op een hatchbackje, ze bestaan dus nog.

Als je onder de deur door klimt worden de zaken echter pas echt spannend. Je daalt dan namelijk neder op een heuse racestoel van Sparco. Kijk je recht voor je neus zie je dat de traditionele klokken vervangen zijn door een sportief digitaal dash. Kijk je naar onderen, dan kijk je tegen het naakte staal van de vloer aan. Ook onnodige zaken als geluidsisolatie en vloermatten zijn namelijk absent. Wel zijn er een paar extra klokjes toegevoegd in het midden van de cockpit, plus een buizenframe achter de twee voorstoelen. Het wordt al snel duidelijk: die vierpuntsgordels kan je maar beter goed vastmaken.

De sensatie die het uiterlijk en innerlijk van de auto beloven, wordt namelijk waargemaakt door wat er onder de kap huist. Daar vinden we, afgaande op de verkoper, namelijk een 2.0 liter grote krachtbron van Honda terug, voorzien van een turbo. Waarom het Peugeot-blok plaats heeft moeten maken weten we niet, hoewel sommige geinponems daar wel een voor de hand liggende verklaring voor zullen hebben. Met een opgegeven vermogen van 300 pk en een gewicht van 1.025 kilogram zal de auto hoe dan ook goed zijn voor puike prestaties.

Leuk karretje voor de Junkyard Race zou je wellicht denken, maar helaas, voor dit apparaat moet je flink wat meer geld neertellen dan 500 Euro. De verkoper wil er graag 11.450 Euro voor zien. Ongetwijfeld zal iemand dat geld (en meer) er ooit ingestopt hebben, maar is ‘ie het ook waard op de keiharde markt?



Bedankt Rachid voor de tip!