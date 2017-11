Deze AMC Javelin met dik 1.000 pk gaat als een speer

Een snoepje van SEMA.

Wellicht vormen er later nog snoepjes van een ander soort uit SEMA, maar van dit apparaat worden we ook behoorlijk warm. AMC (American Motors Corporation) is inmiddels een dood merk. Het ontstond in 1954 uit een fusie tussen Nash Motors en Hudson. Hoewel De belangrijkste claim to fame van AMC is waarschijnlijk de AMC Eagle, die met zijn permanente vierwielaandrijving als voorvader van de moderne crossover gezien kan worden. Er was zelfs een ‘SUV coupĂ©’ op basis van de Eagle.

Dit artikel gaat echter over de AMC Javelin, een conventionele musclecar die AMC bouwde tussen 1967 en 1974. De Javelin werd gebouwd naar een beproefd Amerikaans recept met de aandrijving op de achterwielen en een flinke motor in de neus. Hoewel, de basismotor was slechts een 3.8 liter grote zespitter met 157 heuse pk’s. Via verschillende tussenstapjes kon je echter ook kiezen voor de topmotorisering: een 6.4 liter grote V8 met 319 pk. Now we’re talking.

Uiteraard moet het dezer dagen in Las Vegas allemaal nog een flink stukje gekker. Daarom is deze Javelin voorzien van een Hellcat-motor. Standaard is die al goed voor een dikke 700 pk, maar dankzij de nodige tweaks waaronder een Whipple Supercharger, is de motor nu goed voor 1.036 pk.

Ook optisch is de Javelin aangepast, mede door het gebruik van het nodige carbon. De wielen zijn afkomstig van HRE en bieden ruimte aan het belangrijkste onderdeel van deze auto: de remmen van Baer.